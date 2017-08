Prefeitura abre seleção para executores do projeto ‘Jovem Empreendedor’

Organização escolhida terá disponíveis R$ 700 mil para execução do projeto -Foto: Divulgação

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), abriu o Edital de Processo Seletivo para credenciar organização interessada em executar o projeto ‘Jovem Empreendedor’. A organização escolhida terá disponíveis R$ 700 mil, divididos em três parcelas, para desenvolver o projeto em 20 meses.

O projeto visa estimular jovens empreendedores de Manaus, com apoio e incentivo, capacitação e acompanhamento para formalização da primeira empresa, favorecendo um cenário em que a nova empresa tenha mais oportunidades de negócios de forma sustentável.

As organizações que quiserem participar do edital devem ser de natureza privada, sem fins lucrativos ou econômicos, e ter no mínimo três anos de existência, com cadastro ativo e comprovado por meio de documentação cadastrada e emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

Outros critérios são experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria; capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas; além de ser possível apresentar apenas uma proposta por CNPJ.

A organização precisa ainda atingir metas como oferecer palestras para 4 mil jovens e diagnosticar, após avaliação, 600 pessoas para capacitação, em seis grupos de 100 pessoas. Em seguida a organização terá que possibilitar a abertura de até 100 empresas e viabilizar parcerias para contratação de até 100 linhas de créditos. E, por fim, avaliar e divulgar os resultados do projeto através de três encontros.

As propostas deverão ser constituídas obrigatoriamente pela seguinte documentação: Anexo I – Projeto Jovem empreendedor; Anexo II – Ficha de Cadastro; Anexo III – Modelo de Plano de Trabalho; e Anexo IV – Minuta Termo de Fomento.

O regulamento completo, incluindo os valores da proposta comercial, deve ser consultado no edital de Processo Seletivo nº 01/2017, publicado na Edição 4172, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 24 de julho e está disponível pelo link: https://goo.gl/xK4KJx.

Os interessados deverão dar entrada em suas propostas até o dia 23 de agosto, no Setor de Protocolo da Semjel, localizado na Alameda Cosme Ferreira, n°871, Bairro Coroado (ao lado do Estádio Carlos Zamith), no horário de 8h às 17h, levando todas as documentações relacionadas no item 10.6 do edital.

