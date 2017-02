Prefeitura abre inscrições para atividades físicas aos aposentados

Aposentados e pensionistas do município têm mais uma opção para a prática regular de atividades físicas. Nesta sexta-feira (24), a Manaus Previdência abre as inscrições para as ações nessa área, que vão acontecer duas vezes por semana na sede da autarquia, a partir do próximo mês. A iniciativa conta com a parceria da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), que vai ceder os instrutores para a prática.

Estão previstas ações como caminhada orientada, dança e alongamento. Nesta sexta-feira, inclusive, um professor da Semjel vai realizar um trabalho com quem estiver presente na sede da previdência, como forma de demonstrar os benefícios da ação e estimular aposentados e pensionistas a aderirem a um estilo de vida mais saudável.

Os segurados interessados em participar das atividades devem procurar o Setor Psicossocial, das 8h às 14h. Para informações, basta ligar para (92) 3186-8000, das 8h às 17h.

Com informações da assessoria