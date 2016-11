Prefeitos do interior do Amazonas se reúnem na Procuradoria para tratar de transições nas gestões municipais

Com objetivo de tratar de assuntos relacionados à transição na gestão municipal, atrasos de salários e demissão de servidores, o procurador-geral de justiça, Fábio Monteiro, vai se reunir nesta sexta-feira (18), às 10h, com prefeitos do interior do Amazonas. O encontro será realizado no auditório Gebes Medeiros, na sede da Procuradoria-Geral de Justiça, localizada na avenida Coronel Teixeira (estrada da Ponta Negra), bairro Nova Esperança, Zona Oeste de Manaus.

A reunião será promovida após denúncias de cidadãos de vários municípios e o monitoramento realizado pelos promotores de justiça no interior. A ideia é prevenir, sensibilizar e orientar os prefeitos que estão no cargo, para que o processo de transição nas prefeituras ocorra sem dificuldades de acesso à documentação, por parte das equipes que assumirão os governos municipais a partir de janeiro.

A Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Amazonas (CGMP) expediu, no último dia 3 de novembro, uma recomendação a todos os promotores de justiça lotados nos municípios do interior do estado para que estes instaurem procedimentos administrativos para acompanhar as transições nas administrações das prefeituras e das câmaras municipais do Amazonas. A ação também se aplica aos promotores lotados na capital com atuação na proteção do patrimônio público.

A medida foi uma resposta aos relatos e denúncias recebidas desde as eleições municipais de má gestão de recursos públicos, dilapidação de patrimônio, atrasos de salários, destruição de documentos públicos, não pagamento de fornecedores de material e prestadores de serviços, além da paralisação completa de redes públicas de saúde.

A meta também é a imediata instauração de procedimento preparatório, inquérito civil ou procedimento de investigação criminal e a adoção de medidas judiciais de urgência em caso de evidências de crime de improbidade administrativa, dano ao erário, crimes contra a administração e corrupção ativa ou passiva.

Com informações da assessoria