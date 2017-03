Prefeitos do Amazonas elegem diretoria da AAM este mês

A Associação Amazonense de Municípios realiza a eleição de sua diretoria para o biênio 2017/2019 no próximo dia 31 de março, às 15h, no auditório da Assembleia Legislativa do Amazonas, em Manaus. O edital será publicado na manhã de quarta-feira (8), no Diário Oficial dos Municípios (www.diariomunicipal.com.br/aam) e, automaticamente, estará aberto os registros das chapas para o pleito.

Além da escolha do presidente, serão eleitos os membros do Conselho Diretor da entidade (vice-presidente, primeiro e segundo secretário e primeiro e segundo tesoureiro), do Conselho de Vice-presidentes Regionais – nove no total, um representante para cada região do Estado – e os seis membros do Conselho Fiscal.

As chapas têm até 48 horas antes do pleito para registrar seus candidatos junto à Comissão Eleitoral da associação.

De acordo com o estatuto, poderão votar os prefeitos dos 62 municípios que estão adimplentes nas suas contribuições com a entidade nos últimos 12 meses.

O artigo 17 do regimento da AAM também determina que estão habilitados como candidatos, todos os prefeitos e ex-prefeitos (cumpridos o requisito anterior para os atuais gestores) que não estiverem impedidos de seus direitos civis e políticos, que não tenham condenação transitada em julgado, por órgão colegiado, em processo de irregularidades na administração de recursos públicos ou que tenham sido alvo de cassação de mandato e de inelegibilidade de mandato.

Também estão vetadas as candidaturas de prefeitos e ex-prefeitos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou função pública rejeitadas por irregularidades que configurem ato doloso de improbidade administrativa e por decisão do órgão competente.

A primeira chamada para votação acontece às 15h do dia 31 de março, com a necessidade da presença da maioria absoluta dos associados, ou seja, 32 prefeitos aptos a votar.

Caso o número não seja alcançado, às 15h30, será realizada a segunda e última convocação e os prefeitos presentes serão chamados, por ordem alfabética, para registrar seus votos e depositá-los na urna. Após a apuração, os eleitos automaticamente tomam posse.

A Associação Amazonense de Municípios foi fundada em 1978. Desde então é mantida com contribuições de seus associados e é a única representante do movimento municipalista no Estado.

Com participação ativa em mobilizações estaduais, nacionais e na promoção de ações e projetos para dotar os municípios de recursos financeiros, técnicos e administrativos, que promovam o seu desenvolvimento. O atual presidente da AAM, desde julho de 2016, é o ex-prefeito, João Campelo, que encerrou seu mandato em Itamarati no dia 1º de janeiro de 2017.

Com informações da assessoria