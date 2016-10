Prefeitos do Amazonas discutem com ministro das cidades questões habitacionais no interior

Pelo menos 15 prefeitos do Amazonas reuniram-se nesta terça-feira (25), com o deputado federal Pauderney Avelino (DEM) e com o Ministro das Cidades, Bruno Araújo, em Brasília (DF). O encontro foi promovido pelo parlamentar em função das várias demandas que os prefeitos do interior do Amazonas, tanto os eleitos quanto os reeleitos, vêm solicitando para o deputado.

Na pauta estavam os principais problemas relacionados à habitação, principalmente para as áreas emergenciais e saneamento básico. Mais de 50 prefeitos do Amazonas estão em Brasília participando do encontro “Novos Gestores”, promovido pela Confederação Nacional dos Municípios. A ida deles à capital brasileira foi articulada pela Associação Amazonense dos Municípios (AAM).

Do ministro, ouviram que todos os municípios, entre 50 e 80 mil habitantes, terão prioridade nos projetos habitacionais do Governo, mas o que Governo dará continuidade aos projetos já existentes, não havendo nada novo. E que para gerar recursos, os prefeitos devem buscar principalmente as emendas. Emendas antigas também estão valendo, porque segundo o ministro, mais de 70% de emendas desde 2007 para cá estão sendo resgatadas, recuperadas e pagas. Assim todos os municípios do Brasil estão recebendo os recursos.

Entre os pleitos está, principalmente, a urgência de 1.920 habitações em oito municípios do Amazonas. Essas habitações são para áreas emergenciais, como áreas alagações, áreas de risco por falta de saneamento, por exemplo. Esses oito municípios estão com o projeto para liberação de verba para a Caixa Econômica Federal prontos no Ministério das Cidades e solicitaram do ministro agilidade da liberação, já que isso aguarda desde 2013.

Os municípios que aguardam a resposta nos projetos habitacionais são: Santo Antônio do Iça (280 unidades), Eirunepé (400 unidades), Itamarati (200 unidades), Benjamin Costant (300 unidades), Iranduba (250 unidades), Lábrea (350) e Tabatinga (140 unidades).

O Ministro informou que esses processos devem ser entregues na mão do deputado Pauderney Avelino (DEM) e que ele se encarregará de fazer a ponte até o ministro, para então agilizar esse processo. O deputado disse que iria colocar um assessor disponível apenas para isso e que, dentro do possível, na realidade de crise pelo que passa o Brasil, ele concentrará todos os seus esforços para tentar liberar esses recursos imediatos.

Além disso, nesta terça-feira, continuaram os debates no plenário no “Encontro dos Novos Gestores” e os temas principais do dia foram: desenvolvimento social, questões da assistência social, da educação, da saúde e ainda a relação com o Congresso Nacional e o observatório da política, além da relação com o Executivo Federal e imprensa e a atuação junto ao poder judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.

Foi um dia principalmente de orientações, de esclarecimentos e de reuniões com os parlamentares dos respectivos Estados. Para o prefeito João Campelo, presidente da AAM, o encontro foi extremamente proveitoso, porque ajudou aos prefeitos eleitos e antigos esclarecerem dúvidas e ouvirem do ministro que é possível fazer alguma coisa, desde que eles busquem pelos caminhos certos.

Segundo ele, todos os prefeitos e a AAM estarão empenhados em ficar junto aos ministérios e, no caso do Ministério das Cidades através do deputado Pauderney, para pressionar que mais recursos cheguem ao interior do Amazonas.

