Prefeitos do AM se reúnem com representantes federais e estaduais

Com o objetivo de auxiliar os novos gestores para uma gestão municipal de qualidade, a Associação Amazonense de Municípios (AAM) reúne os prefeitos recém-empossados do interior do Estado nos dias 14 e 15 deste mês em Manaus.

O Encontro Amazonense de Novos Gestores, o primeiro da entidade em 2017, acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques tendo como propósito orientar os responsáveis pela administração municipal sobre os desafios que serão enfrentados no próximo quadriênio. Contará com a presença de representantes do Governo do Estado e da União. No evento, os ministérios do Planejamento e da Defesa prestarão atendimento técnico aos prefeitos e secretários.

“Os municípios são os primeiros a sentir os efeitos da crise, pois estão em contato direto e diário com as carências da população. Somente unidos e preparados poderemos encontrar soluções conjuntas que beneficiem a população”, explicou o presidente da AAM, João Campelo.

Além dos ministérios, técnicos do Programa Calha Norte, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Sebrae-AM, Bradesco, da Confederação Nacional de Municípios (CNM) e da própria Associação farão o atendimento dos prefeitos e seus auxiliares.

Programação

O Encontro começa na manhã do dia 14 com a palestra “Conquistas e desafios do Movimento Municipalista” com o coordenador da Confederação Nacional de Municípios (CNM), Eduardo Stranz. Às 11h30, o economista Sérgio Cardoso, pela AAM, traça um amplo panorama da situação financeira estadual na apresentação “Cenário Econômico do Amazonas”.

Ainda na primeira parte do dia, a gerente da Unidade de Políticas Públicas e Desenvolvimento Territorial do Sebrae/AM, Socorro Corrêa, explica o “Programa Ambiente de Negócios”.

No turno vespertino será a vez do Governo Federal tornar-se o centro das atenções: a assessora da Presidência da República, Elizabete Santos Silva, abrirá o ciclo de debates com apresentação sobre as ações da Sala de Controle e Combate ao mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, a febre chikungunya e o vírus Zika.

Às 14h30, o diretor do Programa Calha Norte, brigadeiro Roberto Dantas, falará sobre as atividades do projeto no Amazonas e o coordenador de capacitação do Ministério do Planejamento, Edercio Marques Brito, debaterá os processos de gestão das transferências da União, operacionalizadas por meio do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (Siconv). Por fim, o consultor do Sebrae, Rodrigo Serravale, apresentará os “Desafios para a Gestão Municipal 2017-2020.

Na abertura do segundo dia (15), o presidente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), Henrique Pires, falará sobre os projetos do órgão para os municípios do Amazonas. Em seguida, O Diretor Regional do Bradesco apresentará os produtos bancários de interesse dos municípios, uma vez que o BRADESCO é a única instituição bancária presente em todos os municípios, por fim um grande painel com entidades e órgãos estaduais terá início, a começar pelo Tribunal de Contas do Estado, com a palestra “Os municípios e os órgãos de controle”.

O debate com representantes do governo do Estado – Leonel Feitoza (diretor presidente do Detran), Ana Eunice Aleixo (diretora presidente do Ipaam), Antônio Ademir Stroski (secretário de Meio Ambiente) e Hamilton Casara (secretário de Produção Rural encerrará o evento.

