Prefeitos do AM e cúpula da segurança se reúnem para discutir medidas de combate ao crime organizado

Prefeitos, autoridades do Governo do Amazonas e das polícias Civil e Militar discutiram e apresentaram medidas de ações intensivas que repreendam o crime organizado para diminuir as deficiências na segurança pública dos outros 61 municípios do Estado. O encontro aconteceu na sede da Delegacia Geral, localizada na Zona Oeste.

De acordo com a cúpula da segurança do Estado, o primeiro encontro da Polícia Civil com os prefeitos dos interiores marca o início de uma parceria não somente com os poderes públicos municipais do Estado, mas também com a comunidade que, necessariamente, será beneficiada com as ampliações no serviço da área.

O vice-governador do Amazonas, Henrique Oliveira, reforçou, durante o evento, a realização de um concurso público para as Polícia Civil e Militar ainda este ano para que se minimize a deficiência no contingente, principalmente no interior. Oliveira explicou que fazer segurança no Amazonas é bem mais complicado do que nos outros estados porque, entre um município e outro, há milhares de quilômetros entre suas fronteiras.

“Existem cidades-polos que precisam de um contingente maior e essa questão tem sido a maior reclamação. Sabemos que houve pouco investimentos na segurança nos últimos dois anos, devido à crise econômica. Porém, o governador já anunciou investimentos de R$1,6 bilhão para a infraestrutura do Amazonas, o que inclui a realização do concurso para a polícia”, falou o vice-governador, destacando que a proatividade precisa ser um dos principais mecanismos de segurança.

“Todos precisam ser mais proativos, buscar através do apoio e do braço da Polícia Civil e da SSP-AM, o que nós temos hoje a nível federal e que os prefeitos não utilizam. Esse encontro é uma sacolejada na autoestima dos prefeitos. As ações podem avançar, sim. Basta ter uma interação maior com o Estado. É um momento de discussão, de apresentar melhores soluções e de dar um estímulo nos prefeitos e nas corporações”, ressaltou Oliveira.

O idealizador do evento, delegado geral da Polícia Civil, Frederico Mendes, disse que o encontro dá a oportunidade para que todos os representantes explanem as particularidades de suas regiões e que se cheguem às soluções para cada problema apresentado.

Ainda de acordo com o delegado geral, existe uma necessidade de integração entre a Polícia Civil e as prefeituras dos interiores. Mendes destacou a importância de cada órgão ficar ciente da sua obrigação no sistema de segurança pública, assim como realizar a troca de experiência, no sentido de colaborar para a criação de um formato de segurança eficiente, que atenda a população do Amazonas.

O delegado ressaltou que, a princípio, a maior atuação da polícia será destinada ao combate contra a guerra do tráfico. Mendes relembrou que nos últimos dois anos, foram apreendidas mais de 25 toneladas de drogas no Estado e que, por este crime ser o responsável direto de outros – como homicídios e roubos – é necessário que se deflagre mais operações nesse sentido.

“Podemos instituir um conselho tutelar mais forte para proteger nossas crianças, assim como um Gabinete de Gestão Integrado (GGI) nos municípios. Precisamos verificar a iluminação nessas cidades, porque isso também é uma questão de segurança pública. É determinação do secretário de segurança dar um serviço de qualidade ao interior. Iremos levar a todas as cidades do Amazonas operações pontuais para atacar diretamente a questão das drogas e outras mazelas que preocupam a sociedade dessas localidades”, explicou Frederico.

O secretário de segurança pública do Amazonas, Sérgio Fontes, confirmou que as ações do órgão se limitaram nos interiores do Estado nos últimos dois anos em virtude da crise. Ele reafirmou a necessidade de realizarem o quanto antes o concurso da polícia para suprir a falta de efetivo nos municípios. Fontes anunciou também que outros investimentos serão feitos nos setores de comunicação e mobilidade.

“Esse efetivo só poderá aumentar nos municípios após a realização do concurso, onde a deficiência de policiais é maior. Por enquanto, estamos investindo em operações pontuais. Além disso, vamos realizar as trocas de viaturas e colocar à disposição aeronaves. Temos a intenção de melhorar a situação o mais rápido possível. Todos devem estar envolvidos numa questão que não é exclusiva de ninguém. O contato com os prefeitos é fundamental para estabelecermos essa sinergia de esforços”, pontuou o secretário.

Situação atual

Já existe uma determinação para que os Departamentos de Polícia dos Interiores (DPIs) dos interiores mantenham contato com os delegados da capital para informar a necessidade operacional de cada município. Com essas informações, são encaminhadas equipes especializadas para o combate à criminalidade.

A avaliação do encontro foi feita pelo presidente da Associação Amazonense de Municípios (AAM), João Campelo. “Essa reunião está nos dando a oportunidade de falar a real situação da segurança pública dos municípios. Tem cidades que estão sem delegado da PC. Os prefeitos estão em Manaus para expor seus sentimentos, a realidade. Sabemos da dificuldade e entendemos a crise. Queremos nos aproximar da polícia para juntos termos ideias que possam fortalecer a segurança em todo o Estado”, falou Campelo.

Gerson Freitas

EM TEMPO