Prefeito tenta impedir greve dos rodoviários

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, deve se reunir novamente com os representantes dos rodoviários ainda esta semana, para tentar reverter a decisão dos trabalhadores do sistema de transporte público de paralisar as atividades na próxima segunda-feira (13). O movimento de greve será retomado devido ao descumprimento do acordo por parte dos empresários, que ainda não realizaram o pagamento da data-base 2016, com o retroativo.

Somente nesta semana, ao menos três encontros ocorreram em órgãos públicos para discutir assuntos relacionados ao sistema de transporte de Manaus, que enfrenta diversas crises.

As negociações que giram em torno do dissídio não avançaram, forçando a direção do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário de Manaus (STTRM) a convocar uma nova paralisação para a próxima semana.

“A prefeitura está e sempre esteve atenta a esses movimentos. Há uma agenda do prefeito Arthur Neto com os trabalhadores rodoviários, que deve ocorrer ainda esta semana”, informou a Secretaria de Comunicação.

Já o Sindicato das Empresas de Transporte de Manaus (Sinetram) ressaltou que apresentou aos trabalhadores uma proposta com reajuste de 10%, no entanto, eles rejeitaram o aumento.

Diante desse cenário, a decisão sobre o pagamento da data-base 2016 será feita pela Justiça.

Na ocasião, o assessor jurídico do Sinetram, Fernando Borges, destacou que assim como a Prefeitura de Manaus, o sindicato patronal vem trabalhando para evitar novos transtornos à população com a paralisação dos rodoviários.

Borges disse ainda que, até ontem, a direção do STTRM não havia comunicado oficialmente os empresários sobre a suspensão do serviço e que o Sinetram ainda segue aberto para negociações.

“O Sinetram sempre esteve aberto para o diálogo e para negociações. Acreditamos que a solução para esse problema dependa também do diálogo com a prefeitura, de modo que não há nenhum problema da nossa parte. Houve uma proposta com reajuste de 10%, mas quando foi apresentada em assembleia eles não concordaram e as negociações travaram. Agora é esperar a decisão da Justiça”, disse Borges.

Na última quarta-feira (8), empresários e rodoviários estiveram reunidos na Procuradoria Regional do Trabalho (PRT) para negociar o reajuste. Porém, não houve consenso entre as partes e a ameaça de greve foi confirmada novamente.

O presidente do STTRM, Givanci Oliveira, ressaltou que a categoria não aceita a proposta dos empresários de pagar apenas os 10% sem o retroativo.

“Os trabalhadores não abrem mão do retroativo. E, como os empresários não querem negociar, essa questão, a greve, é inevitável”, frisou.

A passagem passou a valer R$ 3,30 em Manaus, mas sem reajuste na

meia-passagem.

Gerson Freitas

EM TEMPO