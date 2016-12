Prefeito se defende de acusações em delação de executivo da Odebrecht

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, divulgou uma nota se posicionando sobre a delação de Cláudio Filho, diretor de relações institucionais da empreiteira Odebrecht, onde seu nome foi citado. O prefeito esclareceu que as doações da empresa para sua campanha de reeleição ao Senado em 2010 foram realizadas dentro da legislação eleitoral.

“Recebi de modo legal e com o devido registro na Justiça Eleitoral, R$ 80 mil, à título de colaboração da empresa Odebrecht para a minha campanha para o Senado. Essa é a verdade única”, disse Arthur.

Na delação, Cláudio afirma ter pago propina de R$ 300 mil ao então senador. O dinheiro teria sido depositado em forma de doação à campanha do tucano. O executivo deixou claro, porém, que não tinha ‘relação de proximidade’ com o parlamentar, e que a razão da suposta propina teria sido por causa da influência de Arthur no Congresso Nacional. Entretanto, o tucano não foi reeleito em 2010.

Em sua resposta o Prefeito de Manaus afirmou ainda que durante os 20 anos que passou em Brasília, nunca tomou atitudes que beneficiassem a empreiteira. “Sou prefeito de Manaus pela terceira vez. E nas minhas gestões, a Odebrecht jamais construiu um único centímetro de meio fio. Nunca trabalhou comigo ou para mim, ao longo dos meus 38 anos de vida pública”.

