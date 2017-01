Prefeito entrega chave da cidade à Kamélia, abrindo oficialmente o carnaval em Manaus

O prefeito Arthur Virgílio Neto manteve a tradição e fez a entrega da chave da cidade à Kamélia, símbolo do carnaval de Manaus, na noite de sábado (8), durante a chegada da mesma no aeroporto Eduardo Gomes. A entrega das chaves marca, no calendário da cidade, a abertura oficial das Folias de Momo na cidade e acontece desde 1938.

“Nós consideramos a Kamélia um patrimônio cultural do carnaval e do povo de Manaus. Entregamos a chave e a cidade agora é dela para trazer a paz, a alegria e a felicidade para todos nós”, disse o prefeito, que foi a recepção da Kamélia acompanhado da primeira-dama Elizabeth Valeiko, e de seu vice, Marcos Rotta com a esposa Tecla Caddah.

Arthur também anunciou que, apesar da crise, a Prefeitura Municipal de Manaus vai dar apoio financeiro às escolas de samba para o carnaval. “Já asseguro que haverá uma contribuição da prefeitura apesar dessa crise toda para o carnaval das escolas de samba que também é nossa tradição”, garantiu.

O vice-prefeito destacou que, além do apoio da prefeitura às escolas de samba, bandas e blocos irão receber o apoio da prefeitura. “A prefeitura, mais uma vez, vai patrocinar, de forma organizada e transparente, mais de cem bandas e blocos espalhados pela cidade. Desejo um bom carnaval a todos com sensibilidade e acima de tudo, responsabilidade”, disse.

O presidente interino da Escola de Samba Império da Kamélia, Sebastião Assante, lembrou que este Carnaval deve ser de diversão e também de reflexão. “Esse será um momento de se divertir, relaxar, esquecer mágoas, diferenças, preconceitos e pensar em um amanhã e em um Brasil melhor para todos”, desejou.

A chegada foi animada pela bateria da Escola de Samba Vitória Régia além de uma banda de marchinhas carnavalescas. Em seguida a Kamélia seguiu em um carro do corpo de Bombeiros pelas avenidas Torquato Tapajós e Constantino Nery até o Olímpico Clube onde aconteceu uma grande festa.

Com informações da assessoria