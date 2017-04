Prefeito em exercício fiscaliza Torquato Tapajós após rompimento de galeria

O Prefeito em exercício Marcos Rotta fiscalizou, na manhã desta quarta-feira, 5/4, o trabalho de recuperação da avenida Torquato Tapajós, que apresentou um afundamento em uma das faixas após o rompimento do sistema e drenagem de águas pluviais. Por ser a principal ligação entre as zonas Sul e Norte da cidade, Rotta determinou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) atue com urgência e rapidez na reconstrução da avenida.

Por conta dos transtornos causados pela chuva, o prefeito em exercício também determinou que todas faixas exclusivas de ônibus (faixas azuis) sejam liberadas para tráfego de veículos até que o trânsito melhore em toda cidade. “Tivemos uma chuva muito acima do normal desde as primeiras horas desta quarta-feira. Estamos agora acompanhando a recuperação da queda desta rede de drenagem (na Torquato Tapajós). É uma galeria antiga e nós estamos acompanhando o trabalho dos engenheiros da Seminf para que possamos liberar no menor espaço de tempo possível esta via por conta do grande trânsito que se acumula”, afirmou.

Segundo o prefeito em exercício, todos os meios disponíveis pela Prefeitura de Manaus para efetuar a pronta recuperação da rede de drenagem e organizar a fluidez do trânsito foi mobilizado. Além dos técnicos da Seminf, agentes do Instituto Municipal de Engenharia de Trânsito (Manaustrans) estão no local e garantem a fluidez do tráfego em uma faixa enquanto os serviços de recuperação estão sendo feitos. “Vou acompanhar pessoalmente juntamente com os engenheiros, o secretário e subsecretários da Seminf porque é um trabalho que precisa ser agilizado”, reforçou Marcos Rotta, acrescentando que a via tem um fluxo muito grande de veículos.

O subsecretário da Seminf, Antonio Peixoto, informou que a rede de drenagem de águas pluviais, chamada armco, não suportou o volume d’água. Ele explicou que, com o rompimento, a rua cedeu, abrindo um buraco na avenida. Peixoto garantiu que todos os equipamentos necessários para a recuperação da rua já estão no local e o trabalho segue em ritmo acelerado. “Seguindo determinação do prefeito em exercício Marcos Rotta, devemos liberar a via para tráfego ainda hoje ou, no máximo, amanhã (quinta-feira)”, declarou.

Peixoto explicou também que o trabalho no local requer muita cautela porque há redes de distribuição de gás natural e água que passam sob a avenida, o que torna o trabalho mais delicado.

Com informações da assessoria