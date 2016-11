Prefeito eleito de Nova Olinda tem registro deferido

Por unanimidade de votos, a corte do TRE-AM decidiu que o candidato eleito com 49% dos votos no município, Adenilson Reis (PMDB), está apto a assumir a prefeitura da cidade.

A corte do Tribunal Regional Eleitoral (TRE–AM) decidiu, na última quinta-feira (18), por unanimidade de votos, que o prefeito eleito do município de Nova Olinda do Norte, a 139 quilômetros de Manaus, Adenilson Reis (PMDB), está apto para assumir a função de prefeito da cidade. Com a decisão, o próximo passo será participar da diplomação dos candidatos eleitos, que acontecerá no dia 18 de dezembro.

A coligação de Adenilson Reis, ‘No Coração do Povo’, teve 49% de aceitação dos eleitores no município e totalizou 6.501 votos da população. No entanto, a coligação ‘Com a Força do Povo, o Trabalho Continua’, do atual prefeito, derrotado nas urnas, nestas eleições, com 43% dos votos, Joseias Lopes (Pros), interpôs um recurso à Justiça Eleitoral alegando que Adenilson não estava apto para assumir o cargo, pois teve as contas reprovadas pela Câmara Municipal de Nova Olinda do Norte, o que levou ao indeferimento do seu registro de candidatura pelo pleno do TRE-AM.

O relator do processo, o juiz Abraham Filho, reconheceu a regularidade da candidatura e, ao justificar o voto, disse que os fatos apresentados eram “equivocados”, afastou a possibilidade de inelegibilidade prevista e reconheceu a regularidade do registro de candidatura de Adeilson Reis. Todos os demais membros da corte acompanharam o posicionamento de Filho. Porém, o voto de desacordo partiu do procurador regional eleitoral substituto, Rafael Rocha, que opinou pela rejeição dos embargos de declaração.

Ao falar sobre a manutenção da aprovação de sua candidatura, o prefeito eleito destacou que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM) e que foi “reprovada pela câmara” sem motivos. “A Câmara desaprovou minhas contas sem motivo algum e sem critérios. Agora, o TRE suspendeu as decisões da Câmara”, disse.

O candidato eleito já foi prefeito por duas vezes na cidade – nos anos de 2005 a 2008 e 2009 a 2012.

Com a situação desfavorável, o atual prefeito, Joseias, busca reverter o cenário entrando com o recurso a partir de hoje. “Está nas mãos dos meus advogados. A gente espera que isso se decida antes da data da diplomação”.

