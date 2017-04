Prefeito e Sinetram discutem melhorias no transporte público de Manaus

O prefeito Arthur Virgílio Neto esteve reunido com representantes do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), na tarde desta quarta-feira (19), para discutir ações realizadas para melhorar o sistema de transporte público em Manaus.

Desde que voltou de sua licença médica o prefeito tem realizado reuniões setoriais com seu secretariado. Além do Sinetram, também participaram da reunião representantes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) e do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans).

“Fizemos uma prestação de contas do que tem avançado no sistema e também daquilo que falta nós fazermos. Foi uma conversa muito boa e agora também pretendo me reunir com os rodoviários em breve”, disse Arthur.

Para Arthur, as ações apresentadas representam um avanço para o sistema, porém destacou mais uma vez a necessidade de se conseguir os recursos necessários para a implementação do sistema Bus Rapid Transit (BRT).

“Já estamos com aplicativos Android em funcionamento, internet nos terminais e com a intranet dentro dos ônibus em andamento. Queremos que o sistema seja o mais eficaz possível, porem sabemos que o grande resultado de nossa gestão será darmos um passo significativo em direção ao BRT e um sistema de tecnologia avançado”, enfatizou o prefeito.

Além do início da renovação da frota, que deve continuar com a chegada de novos coletivos ainda neste semestre, outro avanço significativo foi o aumento do número de pontos de venda de créditos do Passa Fácil, que saiu de 12 em 2016 para 50 este ano.

De acordo como presidente do Sinetram, Carmine Furlleti, o prefeito procurou saber discutir não só os avanços, mas também deu diretrizes para que a melhora no sistema continue. “Estamos avançando em mais tecnologias e também estamos para receber mais carros novos. Além disso, pretendemos aumentar ainda mais o número de postos de vendas de crédito”, disse o presidente.

