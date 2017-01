Prefeito diz que presos transferidos não são bem-vindos em Itacoatiara

O prefeito de Itacoatiara (distante 176 km da capital), Antônio Peixoto (PT), afirmou, em entrevista, que os detentos de Manaus, transferidos nesta segunda-feira (9), não são bem-vindos no presídio da cidade. Familiares dos presos, que já estavam no local, fazem vigília na frente da unidade prisional e temem que haja rebelião ou motim.

“Eu e toda a população pedimos que esses presos voltem para Manaus. Não há condições para abrigarmos eles aqui. Falta segurança e o presídio está lotado”, informou o gestor municipal.

Pais e esposas dos presos foram para frente do presídio após a chegada dos 20 presos transferidos porque corriam risco de morte na Cadeia Pública Desembargador Raimundo Vidal Pessoa, em Manaus. A notícia foi divulgada nas redes sociais por funcionários de uma rádio local.

Os familiares dos presos pedem reforço da segurança. No fim desta tarde, era possível ouvir, do lado de fora do presídio, gritos e barulhos nas grades da penitenciária, conhecido como ‘batidão de grade’. A transferência trouxe o temor de que motins também possam acontecer na unidade prisional.

Em entrevista à rádio local, o comandante interino do 2º Batalhão de Polícia Militar de Itacoatiara, capitão Jonas, declarou que vai enviar reforços para a unidade e, assim, garantir a integridade física dos presos.

Transferência

A solicitação de transferências dos 20 detentos foi um pedido da Defensoria Pública do Amazonas (DPE) após tomar conhecimento que os detentos corriam risco de vida na cadeia pública em Manaus.

Por telefone, a equipe de reportagem tentou contato com o titular da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), Pedro Florêncio, mas as ligações não foram atendidas.

