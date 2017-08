Prefeito diz que novo governador terá que conquistar eleitores que votaram nulo ou branco

Arthur destacou que a eleição pela cidade se manteve sem incidentes – Michael Dantas

O prefeito de Manaus Arthur Neto (PSDB) esteve na redação do jornal EM TEMPO, no início da tarde deste domingo (27), antes das votações do segundo turno da eleição suplementar serem encerradas. Arthur falou sobre a posição do novo governador em relação ao possível aumento no número de abstenção deste pleito, que deve superar os mais de meio milhão de eleitores que deixaram de votar no primeiro turno.

“Eu respeito essa manifestação popular, pois existe uma indisposição muito grande em relação a política que vem sendo praticada no Brasil. O novo governador vai ter que saber conquistar essas pessoas, através do diálogo e atitudes. Ele vai ter que se posicionar em relação aos serviços que precisam de melhorias, como na saúde e na segurança”, disse o prefeito.

O tucano ainda destacou que a eleição pela cidade se manteve sem incidentes. Arthur Neto ainda se posicionou sobre a data marcada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM) para a diplomação do novo governador e vice-governador do Estado, prevista para o dia 2 de outubro.

“É um risco, pois deve manter o enfrentamento dos problemas e afundar o buraco nas contas públicas do Amazonas, isso prejudica Manaus e os outros municípios. Qualquer outro país faria diferente, a posse seria em três dias. É uma burocracia que acaba dificultando os trabalhos”, concluiu.

O prefeito ainda participou de uma entrevista ao vivo na página do Facebook do EM TEMPO.

Daniel Landazuri

EM TEMPO

