Prefeito de Parintins é operado às pressas nesta terça-feira

O prefeito de Parintins (distante a 369 km de Manaus), Frank Bi Garcia (PSDB), foi operado, no início da noite desta terça-feira (4), no Hospital Regional Jofre Cohem, para retirada de um nódulo na região do pescoço.

O prefeito foi operado pelos médicos Alberto Figueiredo Filho, Derby Ribeiro e Amintas Júnior. Segundo o último boletim médico divulgado pelo secretário de Comunicação da prefeitura de Parintins, radialista Gil Gonçalves, o chefe do executivo parintinense continua sedado, mas seu estado de saúde no pós-operário é satisfatório.

Segundo o cirurgião, Alberto Figueiredo Filho, como vem evoluindo bem, o prefeito poderá receber alta médica já na madrugada desta quarta-feira (5). Ele será levado para sua residência, situada no bairro de Santa Rita, Zona Leste da cidade.

A internação e cirurgia do prefeito surpreendeu a cidade e o mundo político. No último sábado (31), o prefeito havia declarado que viajaria para uma reunião com representante de uma companhia aérea, em Baruru, interior da grande São Paulo, mas não comentou nada sobre o estado de saúde.

Garcia viajou no domingo (1º) para Manaus e retornou a Parintins para realizar o procedimento. Ele viajaria para o sul do país nos próximos dias, mas pode ser que a viagem seja cancelada.

Tadeu de Souza

EM TEMPO