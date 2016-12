Prefeito de Maués é afastado por rombo de R$ 23 milhões

Por 11 votos a 4, o vereador de Maués Carlos Góes, foi afastado, ontem, pela Câmara Municipal de Maués, durante sessão ordinária. A motivação do afastamento foi o desvio de R$ 23 milhões do sistema de previdência municipal, mais o não cumprimento de normas legais para transição junto à gestão eleita para 2017-2020.

O afastamento é imediato e a presidente do Legislativo Municipal, a veradora Ana de’ Carli (SD), assume a prefeitura, uma vez que o vice-prefeito eleito na chapa de Góes, Dr. Gute, renunciou ao cargo em 2015. “Em março, eu já havia denunciado o rombo na Previdência de Maués. A situação ficou insustentável e os vereadores atenderam os anseios da população que exige um novo momento”, explicou Ana de’ Carli.

Após o afastamento, a nova prefeita de Maués comunicou aos órgãos públicos, instituições federais, estaduais e bancos sobre a nova situação jurídica no município para evitar possíveis movimentações financeiras nas contas públicas.

Votos favoráveis

Votaram pelo afastamento imediato do prefeito os vereadores Alexandre do Lago Grande (DEM), Neném Arigó (PR), Ana de’ Carli (SD), Luiz Carlos Dinelli (PV), Luizinho Canindé (PMN), Zé do Mixito (PSDB), Alesson Perrone (PRB), Rodrigo Bentes (PHS), Martinea Dinelli (PROS), Luiz Rodolfo Puri (PMB) e Zequinha Godim (PT).

Com informações da assessoria