Prefeito de Maués anuncia programas econômicos

Recuperação das finanças e dos serviços públicos essenciais e investimentos em novos projetos de geração de emprego e renda, nortearam a mensagem do prefeito de Maués (a 253 km de Manaus), Júnior Leite, nesta quinta-feira (16), na abertura do ano legislativo da Câmara Municipal.

No encontro com os vereadores, o prefeito apresentou um relatório da situação econômica e social que encontrou no município – com uma dívida de R$ 30 milhões com o Sistema de Previdência Municipal e a Amazonas Energia – e suas ações nos primeiros 45 dias de gestão e projetos para os próximos meses.

Nas finanças públicas, Júnior destacou a inexistência de um banco de dados dos servidores municipais e a falta de documentos até para elaboração da folha de pagamento. O prefeito também alertou para o desaparecimento das contas da prefeitura, de R$ 20 milhões resultantes de decisão judicial para reparação de repasses para a área da Educação, em menos de 72 horas.

Para a infraestrutura, o prefeito anunciou a recuperação de 60 km de estradas vicinais, a pavimentação das ruas da cidade e a construção da orla do bairro Ramalho Júnior e a reconstrução da avenida Antártica, além da retomada do Programa de Saneamento Integrado (Prosai).

Em seu pronunciamento, Júnior Leite anunciou a criação do Plano Municipal de Habitação, que em parceria com a União, vai construir 400 novas casas e entregar outras 500 unidades que foram abandonadas no bairro Senador José Esteves.

A reativação do sistema de saúde no município também foi destacada, com a cão junto ao Estado, de R$ 1 milhão em medicamentos para abastecer as farmácias populares.