Prefeito de Maraã presta depoimento e atirador continua foragido

O atirador envolvido na morte do prefeito de Maraã, Cícero Lopes (Pros), identificado como Adimilton Gomes de Souza, 32, ainda não foi localizado. O acusado de planejar a morte, o atual prefeito da cidade, Luiz Magno Praiano Moraes (PMCB), preso na última quarta-feira (21), presta depoimento na tarde desta quinta-feira (22).

A informação foi repassada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), que coordena as investigações, durante uma coletiva de imprensa na sede do Ministério Público do Estado do Amazonas (MPE-AM), na Ponta Negra.

Segundo os representantes da investigação, o depoimento do executor da morte do prefeito seria crucial para elucidar o caso. Adimilton está foragido desde a execução do crime, ocorrido em fevereiro deste ano.

O atual prefeito, por sua vez, deve continuar detido até o final das investigações no Centro de Detenção Provisória Masculina (CDPM), onde estão presos também o ex-prefeito de Iranduba, Xinaik Silva Medeiros e o médico Mouhamad Moustaf.

O coordenador do Gaeco, Mauro Veras, esclareceu como a polícia chegou à conclusão de que o prefeito recém diplomado era o mandante do assassinato do seu inimigo político.

“Desde o assassinato do prefeito da cidade, já havia rumores do envolvimento de vice-prefeito no crime, neste caso o Luiz Magno. Ele estaria atuando para atrapalhar as investigações e intimidar as testemunhas. Há indícios veemente que ele estaria interferindo na própria instrução. Pedimos a prisão preventiva dele para que a inquérito prossiga sem interferência do acusado”, ressaltou.

Após a prisão do prefeito, um grupo de policiais militares da Força Tática e da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) foi enviado a Maraã nesta quinta para garantir a tranquilidade e a ordem na cidade. Um inquérito deve apurar a participação de outras pessoas no crime.

O secretário de segurança pública, Sérgio Fontes, destacou que a prisão do prefeito Luiz Magno, não deve causar nenhum prejuízo a cidade. A administração de Maraã agora é feita pelo presidente da Câmara, que assumiu temporariamente o cargo de prefeito.

Gerson Freitas

Jornal EM TEMPO