Prefeito de Manaus vota nas eleições suplementares do AM e fala em voto consciente

O prefeito de Manaus Arthur Virgílio Neto (PSDB) chegou para votar às 8h, nas Eleições Suplementares do Amazonas, no Colégio Estadual Dom Pedro I, localizado na Rua 7 de setembro, Centro de Manaus.

O prefeito, que apoia o candidato Amazonino Mendes ( PDT ) compareceu às urnas, acompanhado da esposa Elizabeth Valeiko, e do vice-prefeito Marcos Rotta. Sorridente, falou com a imprensa, logo na chegada, destacando o voto consciente. “Ninguém mesmo pode substituir meu voto. Errando e acertando se constrói uma democracia. Espero que o povo vote bem, que vote consciente”, destacou.

Nove candidatos concorrem ao governo do Amazonas pela eleição suplementar determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), após cassação de José Melo e Henrique Oliveira. O primeiro turno do pleito ocorre neste domingo, e o segundo turno, se houver, no dia 27 do mesmo mês.

Arthur Neto vota e faz o V da vitória nas eleições suplementares do AM -foto: Daniel Landazuri

