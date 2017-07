Prefeito de Manaus sanciona ‘Dia do Ciclista’ e prega harmonia no trânsito

Arthur assinou a lei ao lado de ciclistas, vereadores e membros das secretarias municipais – Raphael Sampaio

Na tarde desta sexta-feira (21), o prefeito Arthur Neto sancionou a lei que definiu o dia 25 de agosto como o “Dia Municipal do Ciclista”. A assinatura aconteceu no Palácio Rio Branco, na Zona Sul de Manaus, e atende a uma antiga reivindicação dos ciclistas manauenses.

De acordo com o prefeito, o processo é longo e depende de uma mudança nas consciência das pessoas para que nas próximas gerações tenhamos a bicicleta como uma opção mais saudável e segura.

“Precisamos trabalhar em campanhas para levar mais amor ao trânsito. Tem pessoas com quem você conversa harmoniosamente, mas quando entra num carro parece um ‘superman'”

Ele afirmou que as novas obras que a prefeitura tem planejado para a mobilidade urbana já contemplam ciclofaixas. O Dia Municipal do Ciclista foi uma proposta do vereador e titular da Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Semjel), João Luiz (PRB).

A bicicleta é um meio de transporte utilizado por muitas pessoas para se deslocar ao trabalho, escola, universidade, como realizar passeios entre amigos. Mas, além disso, o ciclismo pode ser usado para manter a forma física. O coordenador da ONG “Pedala Manaus”, Paulo Aguiar, espera que vire uma regra após a sanção da lei.

“Fico feliz e agradecido pelo reconhecimento do prefeito aos ciclistas. Espero que estas leis não parem apenas com a instituição de um dia celebrativo, mas continuem com iniciativas práticas de apoio, incentivo e proteção ao ciclista”, completou.

Quer pedalar?

Aguiar esclareceu algumas dúvidas comuns de quem está pensando em se aventurar nas duas rodas. Questões como preço, pneus e confiança sobre a bike são importantes, mas não seriam nenhum “bicho de sete cabeças”, na visão do coordenador.

“Para quem não pretende utilizar uma bicicleta de forma profissional, há opções bem em conta. Para quem quer andar no asfalto, pneus mais finos e um quadro (corpo da bicicleta) mais confortável pode ajudar. Se for alguém que está aprendendo, é importante começar em lugar menores e fechados antes de encarar o trânsito”, finalizou.

