Prefeito de Iranduba explica nomeação de filha

Em resposta às acusações de nepotismo no executivo municipal, o prefeito de Iranduba, Chico Doido (DEM) questionou, em entrevista ao EM TEMPO, se a lei que veda a prática será aplicada somente a ele. O prefeito admite que nomeou a filha Ana Lúcia Viana da Silva para o cargo de chefia da prefeitura, com salário de R$ 7 mil e justifica que a escolha foi feita pela necessidade de ter alguém de confiança ao próprio lado. Denúncias nas redes sociais indicam, ainda, que outra filha e a mulher dele também estão em cargos comissionados.

Chico se defende dizendo que a legislação o ampara, por garantir que somente pessoas de confiança sejam contratadas. “Eu só tenho uma pessoa de confiança. Se a justiça me provar o contrário, ela será retirada da vaga. Mas, eu preciso dela na secretaria”, explicou. Ele comparou a situação à nomeação das primeiras-damas, que, geralmente, ficam responsáveis por pastas de assistência social. “Os prefeitos nomeiam as próprias mulheres para secretarias de ação social. Será que esta lei só existe porque o Chico Doido quer trabalhar?”, disse.

Caso seja notificado com a solicitação de exoneração da filha, Chico Doido garante que irá recorrer da decisão.

Em nota enviada à imprensa, Chico Doido esclareceu que não é mais casado com a secretária municipal de Assistência Social, Telma Muniz Viana e informa que sua outra filha, Fabiana Viana da Silva, que atua como diretora do Terminal Hidroviário de Iranduba, não está em um cargo de responsabilidade no município, mas sim de uma autarquia federal, pois trabalha no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, órgão do Ministério dos Transportes/ governo federal (Dnit).

Ao falar sobre a origem das denúncias, ele esclarece que ex-servidores exonerados estão divulgando os fatos para inviabilizar o trabalho da prefeitura no município. Chico acrescentou, que, no momento, concentra-se em ajustar a dívida da cidade, que está próximo a R$ 70 milhões e responsabiliza as gestões do ex-prefeitos Xinaik Medeiros e Madalena de Jesus de não efetuarem os pagamentos de contas.

Lei

De acordo com a Lei 8.112/90, Art. 11, o servidor fica proibido de manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. Na súmula vinculante 13 do STF, este grau é estendido até o terceiro grau.

Fabiane Morais

EM TEMPO