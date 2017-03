Prefeito Arthur recebe visita do vice Marcos Rotta

Em franca recuperação da cirurgia de retirada do câncer na próstata, realizada no último dia 14/3, no hospital Sírio-Libanês (SP), o prefeito licenciado de Manaus, Arthur Virgílio Neto, recebeu nesta quarta-feira, 22/3, a visita do prefeito em exercício Marcos Rotta.

“Fiquei muito feliz em ver o prefeito tão bem disposto e, embora ainda hospitalizado, já dando expediente”, brincou Rotta, que foi a São Paulo para levar ao prefeito assuntos importantes da Administração Municipal.

Arthur ainda aguarda alta médica e permanece licenciado até o dia 8 de março. Mesmo afastado de sua função política, ele mantém atenção no bom andamento da cidade. “Estou muito tranquilo. Primeiro, porque a cirurgia foi um sucesso e, segundo, porque Manaus está sendo muito bem cuidada pelo Marcos Rotta”, disse. “Agora quero me recuperar bem para poder retomar, com ânimo novo, o projeto de transformar Manaus em uma cidade ainda mais bonita e melhor para se viver”, finalizou.

