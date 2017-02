Prefeito Arthur Neto vai se afastar da prefeitura após descoberta de câncer

O prefeito de Manaus, Atrhur Virgílio Neto (PSDB), acaba de informar, durante coletiva de imprensa na sede do executivo municipal, na Compensa, zona Centro-Oeste, que descobriu um câncer na próstata.

A descoberta aconteceu na última viagem que o prefeito fez para São Paulo, no início do ano, quando foi realizar uma bateria de exames médicos.

Com a descoberta da doença, Arthur, que está com 71 anos, vai se afastar da prefeitura durante 60 dias, mas ainda sem data prevista para o início do afastamento. Inclusive o afastamento foi confirmado pelo vice-prefeito Marcos Rotta (PMDB).

Segundo o prefeito, isso só deve acontecer em abril, depois que ele marcar uma cirurgia para tentar a retirada do tumor.

“Esse câncer é pequeno perto de todas as batalhas que eu já enfrentei. Estou otimista e escolhendo qual vai ser o golpe que vou dar nesse câncer”, disse Arthur Neto.

Marcos Rotta disse que só ficou sabendo da doença do prefeito na quarta-feira (15). Ele disse que está preparado para comandar a cidade durante a licença médica de Arthur.

Mara Magalhães

EM TEMPO