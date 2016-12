Prefeita de Jutaí tem casa saqueada e incendiada por manifestantes

Moradores do município de Jutaí (distante 749 km de Manaus) atearam fogo na casa da prefeita Marlene Gonçalves (PROS) na noite desta quarta-feira (28).

Segundo informações de moradores do município, a atitude tomada é uma forma de protestar contra os salários atrasados dos funcionários públicos da cidade.

A movimentação iniciou no fim da tarde com uma manifestação pelas ruas da cidade. E, ao chegar em frente à residência da prefeita, localizada no bairro Plínio Coelho, a população deu início à ação. Arrombamento, saques de móveis e eletrodomésticos e, na sequência, atearam fogo no local.

Genilson Arruda, titular da 56ª Delegacia Interativa de Polícia, informou que a situação no local não está controlada. “O município não possui efetivo suficiente para atuar na ocorrência e inibir este tipo de ação”, relatou.

Os possíveis suspeitos da ação serão identificados por meio de imagens registradas em fotografias, segundo o 3º sargento da Polícia Militar, Mário Alicatia.

Portal EM TEMPO

Com informações de Joandres Xavier