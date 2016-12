Prefeita de Jutaí diz que incêndio criminoso é fruto de guerra política

Após ter a casa saqueada e incendiada por manifestantes, a atual prefeita do município de Jutaí (localizado a 749 km de Manaus), Marlene Gonçalves Cardoso (Pros), se pronunciou sobre o caso nesta quinta-feira (29). A gestora municipal disse que a ação criminosa é “fruto de perseguição, uma guerra política contra o governo”.

“Não podemos nem chamar de um ato pacífico quando já se sabe antecipadamente que vai rolar vandalismo. As pessoas foram avisadas e estimuladas a participar da manifestação, que tinha outra finalidade. Isso é um crime e foi arquitetado pelo grupo político da oposição”, disse, em entrevista por telefone. Ela ressaltou que chegou a avisar o delegado da cidade, Genilson Arruda, que não teria acreditado na premeditação do crime.

Marlene destacou que estava em Manaus no momento em que a casa foi incendiada e que não acredita que o motivo para o movimento tenha sido os atrasos nos salários dos servidores municipais. Segundo ela, seus inimigos políticos utilizaram a impontualidade para atrair a atenção dos funcionários da prefeitura e, assim, disfarçar a verdadeira motivação do ato. Ainda de acordo com a prefeita, um carro de som teria sido utilizado pelos opositores para mobilizar a população.

“Utilizaram a desculpa do atraso para atrair mais pessoas e fazer o que já estava programado”, relatou.

Segundo ela, a prefeitura tem passado por dificuldades financeiras devido à crise econômica e a redução da arrecadação. A estimativa populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) também foi outro fator que teria influenciado na diminuição dos recursos. Segundo o órgão, hoje, a população de Jutaí é composta por 16 mil pessoas, número questionado por Marlene.

“Jutaí vem com uma ordem decrescente na quantidade populacional, segundo estimativa do IBGE. Mas esse número está errado porque nós somos mais de 20 mil pessoas na cidade. Essa redução do índice afeta os investimentos. Nós perdemos mais de R$ 400 mil”, relatou a prefeita, que disse que a perda na arrecadação total do município em dois anos foi de quase R$ 8 milhões.

A prefeitura de Jutaí tem até o dia 31 para efetuar o pagamento dos salários de dezembro. Além disso, a segunda parte do 13º salário dos servidores também ainda não foi efetuada. A prefeita não deu um prazo final para a quitação dos rendimentos.

Perdas

Além de perder o imóvel e todos os bens pessoais, equipamentos, livros e outros materiais didáticos da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), que estavam na residência de Marlene, foram perdidos durante o incêndio.

“Por motivo de segurança, alguns equipamentos e materiais da nova unidade da UEA, em Jutaí, estavam na minha casa. Tendo em vista que a unidade educacional está fechada e já havia sido invadida. Eles saquearam e, inclusive, tacaram fogo nos livros da universidade”, confessou Marlene.

Veja o vídeo do momento em que a casa da prefeita era consumida pelo fogo:

O EM TEMPO denunciou, em 10 de novembro deste ano, o abandono do Núcleo de Estudos Superiores no município – que deveria ter sido entregue em junho – e estava servindo como abrigo de animais. Após a divulgação do caso, a reitoria da UEA determinou a limpeza do local e enviou os novos materiais, que foram consumidos pelo fogo, para o início das aulas – programado para janeiro de 2017.

Um boletim de ocorrência foi registrado na 56ª Delegacia Interativa de Jutaí. As pessoas envolvidas na manifestação já foram identificadas e serão chamadas para prestar depoimento. O secretário de segurança pública, Sérgio Fontes, foi informado sobre o caso e vai encaminhar uma equipe de investigação para apurar o caso e ajudar o delegado Genilson Arruda.

Bruna Souza

Portal EM TEMPO