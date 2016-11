Prefeita de Iranduba pode ser afastada pela Câmara; Madalena de Jesus é acusada de várias irregularidades

A pouco mais de 40 dias para o encerramento do mandato, a prefeita do município de Iranduba (distante a 24 quilômetros de Manaus), Madalena de Jesus (PSDB), a ‘Madá’, ainda poderá ser afastada da função. Isso porque, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara municipal dará na próxima terça-feira (22) o parecer, em plenário, sobre esse possível afastamento. Há 20 dias, uma comissão especial formada por vereadores da cidade entregou na casa um documento destacando várias irregularidades na gestão de ‘Madá’ e solicitou o afastamento por 30 dias.

O presidente da Câmara, vereador Ernandes Rocha (PSDB) esclarece que, caso seja aprovado o afastamento – o parecer tem que ser votado em plenário – deverá ser criado uma comissão processante. Mas, afirmou que no momento, o maior empecilho é o tempo, já que falta 43 dias para o final do ano.

“Independentemente do parecer, todas as denúncias continuarão a ser encaminhadas ao Ministério Público”, explicou. Caso ‘Madá’ seja afastada, o segundo na linha sucessória permanecerá no cargo até o dia 31 de dezembro.

A comissão que pede o afastamento foi criada no dia 10 de outubro e tem como membros os vereadores Paulo Bandeira (PSD), Antônio Muniz (PP) e Cristiane Maranhão (PCdoB). As principais reivindicações do documento são ausência de recolhimento da previdência, no valor superior a R$ 4 milhões; o alto número de contratados pela prefeitura, deficiência no transporte e merenda escolar e falta de aula nas escolas. Segundo o Ernades Rocha, o Ministério Público já realizou o ajustamento de condutas e a coleta de lixo voltou a funcionar e a distribuição de merenda escolar foi normalizada.

O prefeito eleito do município, Chico Doido (DEM), preferiu não falar sobre o assunto e concentrou-se em destacar o que será prioridade na sua gestão, quando assumir a prefeitura no dia 1º de janeiro de 2017.

“Vou contratar imediatamente cem pessoas por 90 dias para fazer a limpeza total da cidade. A área do bairro Cacau-Pirêra está tomada pelo mato. Não importa se a rodovia é do estado, eu vou limpar. Também vou priorizar a distribuição de remédios no município”, informou.

Madalena de Jesus assumiu a Prefeitura de Iranduba em novembro do ano passado, após a prisão do então prefeito Xinaik Medeiros (Pros), na Operação Cauxi, acusado de chefiar uma quadrilha que desviou R$ 56 milhões dos cofres do município. Em março deste ano, Xinaik teve o mandato cassado.

Fabiane Morais

Jornal EM TEMPO