Prédios públicos sofrem com ações de vândalos

Pichações, prédios quebrados, objetos roubados e outros tipos de danos ao patrimônio público são comuns em Manaus. Quem paga por isso? Segundo registros do Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), ninguém, ou seja, o cidadão de bem arca com os custos da ação de vândalos ou motoristas embriagados que quebram e depredam a capital do Amazonas.

Um exemplo claro disso é o Museu do Porto, que está desativado, com pichações, janelas quebradas e lixo acumulado. O prédio foi construído no início do século 20 por ingleses, mas foi somente em 1981 que foi transformado em museu.

O aposentado Anísio Almeida Falcão, 56, relembra momentos de infância entorno ao prédio e lamenta a depredação. “Meu pai trabalhava aqui próximo. Esse prédio sempre foi muito bonito. Mas é necessário que se faça alguma coisa para recuperar e, principalmente, punir o vandalismo contra o patrimônio”, relembrou.

Segundo o delegado Samir Freire, titular da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Meio Ambiente (Dema), não existem registros de casos de vandalismo contra patrimônio público em Manaus. “Ressaltamos que as pessoas podem trazer denúncias dessa natureza, que iremos investigar e prender os autores desse tipo de crime”, disse o experiente delegado da Polícia Civil.

Bárbara Costa

EM EMPO