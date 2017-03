Prédios públicos serão reaproveitados e vão trazer economia ao AM

O governo do Amazonas viabilizou mais uma fonte de economia para os gastos dos cofres públicos do Estado, desta vez com realocação de órgãos e venda de imóveis em desuso. A medida é parte do inventário que a Secretaria de Estado da Administração (Sead) realiza desde janeiro deste ano sobre imóveis, principalmente prédios, na capital e no interior do Amazonas, para otimizar o uso do patrimônio público com reinstalação e distribuição de alguns órgãos do executivo estadual em estruturas que estão abandonadas ou precisando de reforma.

Entre todos os imóveis pertencentes ao Executivo Estadual, estão terrenos, galpões, escolas, delegacias, hospitais e outros. A Sead informou que na atual gestão, o levantamento ainda não tinha sido feito e serve para saber a situação legal de cada imóvel e que uso está sendo conferido.

O titular da Sead, Sílvio Romano explicou que, na prática, o projeto funciona se houver algum imóvel abandonado ou subutilizado e um órgão público estadual estiver precisando e pagando aluguel em outro lugar. O governo pretende recuperar o prédio em desuso e realocar este órgão público que paga aluguel para um prédio próprio.

Ainda não há estimativa de quanto o Estado poderá economizar em gastos com aluguel, mas o secretário alertou que no levantamento que vem acontecendo, já existe iniciativa de órgãos do Estado em buscas desses imóveis. “Com certeza teremos uma economia, ainda não sabemos de quanto, mas teremos”, afirmou Romano.

Identificando os imóveis que não são mais necessários serem mantidos, o governo deverá vendê-los.

“É muito melhor que entre dinheiro para o Estado que com imóvel desocupado, ficando depredado, utilizado por vândalos e até para fazer uso de drogas”, argumenta o secretário da Sead.

Nessa primeira fase, que termina em abril, foram cadastrados apenas 500 imóveis, em um universo de 2 mil que existem em todos os municípios do Estado, incluindo a capital.

Nesse levantamento, os técnicos também descobriram que existem prédios públicos que não estão cadastrados no sistema

jurídico do Amazonas.

A Defesa Civil deve ganhar uma sede nova, um galpão localizado no bairro Petrópolis, Zona Sul. E a própria Sead está buscando um imóvel que atenda as necessidades de instalações.

Joandres Xavier

EM TEMPO