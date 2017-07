Prédios históricos e estabelecimentos comerciais do centro de Manaus recebem fiscalização

Atendendo a uma determinação do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CONFEA), prédios históricos e estabelecimentos comerciais do centro da cidade, passarão por uma série de fiscalizações, que visam avaliar o estado de manutenção dos imóveis, documentação e o sistema de prevenção e combate a incêndios. Para atender à determinação, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM) e a Associação Comercial do Amazonas (ACA) estão alinhando a parceria para darem início as inspeções.

Recentemente, o plenário do Confea aprovou uma lista de procedimentos a serem adotados pelos Conselhos Regionais no que se refere a prevenção de incêndios e tragédias em estabelecimentos com grande concentração de pessoas. Essas normas foram fundamentadas na Lei 13.425/2017, sancionada em março deste ano, a qual estabelece diretrizes gerais sobre as medidas.

De acordo com o Crea-AM, a lei foi publicada em 30 de março de 2017, no Diário Oficial da União (DOU), e entrará em vigor no mês de setembro. O artigo 21, desta legislação, prevê responsabilidades para os órgãos de fiscalização do exercício das profissões das áreas de Engenharia.

Casarões tombados:

“Pelas características do nosso centro comercial de Manaus, (prédios com valor históricos), muitas dessas edificações comerciais possuem tombamento, (centro histórico de Manaus), tanto pelo Iphan quanto pelo poder público municipal, por esse motivo é necessário uma ação integrada com esses órgãos, além do corpo de bombeiros, para que possamos atender a todas as normas, priorizando que não haja conflitos relacionados às possíveis mudanças de características das edificações fiscalizadas quanto ao atendimento da legislação do corpo de bombeiros”, explicou o superintendente de fiscalização do Crea-AM, Johnny Bonato.

Uma nova reunião deve acontecer ainda este mês, antes da entrada em vigor da lei, para definir uma data para a realização de uma Fiscalização Preventiva Integrada (FPI). Nesta ação inicial, participarão o CREA; BOMBEIROS; IPHAN; outras entidades a definir.

“A princípio está primeira operação será deflagrada para que possamos orientar a população e os comerciantes sobre as novas medidas de prevenção. Essas ações já estão sendo realizadas pelos bombeiros. Inclusive, no último dia 12, o órgão fez uma inspeção no Centro. Deixamos claro, que essa fiscalização é por prevenção e não foi motivada por denúncias, uma vez que a falta de extintores, falta de sinalização e outras medidas de segurança contra incêndios são na maioria encaminhadas ao Corpo de Bombeiros. O CREA não tem registrado esse ano denúncias sobre o tema”, finalizou.

Gerson Freitas

EM TEMPO