Prédio ocupado por venezuelanos pega fogo no Centro

No início da tarde desta sexta-feira(5), um prédio abandonando, localizado na rua Quintino Bocaiúva com a avenida Joaquim Nabuco, no Centro de Manaus, que estava sendo ocupado por venezuelanos, pegou fogo segundo informações do Corpo de Bombeiros.

Neste momento a equipe de bombeiros está na fase de rescaldo, mas já foi controlado. Ainda de acordo com os bombeiros, não houve vítimas e aparentemente a estrutura está comprometida.

Segundo a avaliação da Defesa Civil do Município que foi realizada às 15h, o incêndio já estava controlado quando a equipe chegou no local e o fogo não prejudicou a estrutura do prédio.

Com informações da assessoria