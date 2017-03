Prédio é flagrado furtando energia no bairro Cachoeirinha

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da equipe de investigação da Delegacia Especializada em Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS), sob o comando do delegado titular da unidade policial, Felipe Vasconcelos Dias, deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 24, por volta das 11h, operação que identificou furto de energia em um prédio localizado na Rua Urucará, bairro Cachoeirinha, zona Sul da capital.

De acordo com o titular da especializada, a ação foi solicitada por funcionários da Eletrobras Amazonas Energia, que procuraram a equipe da DECFS na última semana, após serem impedidos de fiscalizar o imóvel. Além dos servidores da DECFS e técnicos da concessionária de energia, os trabalhos na manhã de hoje contaram com o reforço de peritos do Instituto de Criminalística (IC) da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

“Nos dirigimos ao local e constatamos a transgressão. O imóvel tem cinco pavimentos e estava com apenas um dos seis medidores de energia em situação regular. O fornecimento de energia elétrica já havia sido interrompido anteriormente, por conta de dívidas que chegam a aproximadamente R$ 80 mil. As ligações haviam sido refeitas de forma clandestina e fora dos padrões de segurança, colocando em risco os moradores do prédio, no caso de algum sinistro”, argumentou a autoridade policial.

O proprietário do imóvel não estava no local no momento da ação. Ele foi identificado e notificado para comparecer ao prédio da DECFS, onde será interrogado e indiciado por furto de energia.

Com informações da assessoria