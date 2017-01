Prédio do 14º DIP é alvo de tiros e caso será investigado

O prédio do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), localizado na avenida Grande Circular, bairro Jorge Teixeira, Zona Leste, foi alvo de um atentado por arma de fogo que deixou a marca do projétil na parede de entrada da unidade policial.

A situação aconteceu por volta das 12h deste domingo (15), tendo como suspeita principal, dois homens em uma motocicleta preta que passaram fazendo disparo em frente ao DIP.

No momento do tiro, os investigadores de plantão acionaram a Polícia Militar da unidade para checar a área, mas nada foi encontrado. A área foi isolada e a perícia criminal efetuou as primeiras diligências no local ainda durante a tarde e aguardava o comparecimento do titular Cristiano Castilho.

O caso seguirá sendo apurado e deve ser solucionado com a checagem das imagens das câmeras de segurança dos arredores da delegacia.

Joandres Xavier

EM TEMPO