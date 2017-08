Prédio da Santa Casa volta a ser invadido por moradores de rua e guardadores de carro

Algumas aberturas externas foram vedadas e a vigilância da Santa Casa foi reforçada – Fotos: Arthur Castro

Quase um mês após ser cercada com tapumes para evitar a continuidade da depredação do prédio, a Santa Casa de Misericórdia, localizada no centro da cidade, voltou a ser invadida por moradores de rua e guardadores de carros. Em alguns trechos, os tapumes já foram arrancados.

O hospital, que está desativado desde 2004 devido a problemas financeiros, virou abrigo para criminosos e ponto de encontro para usuários de drogas. Neste ano, uma mulher grávida de 8 meses foi encontrada morta nas ruínas da casa.

Leia também: População organiza manifestação para recuperação da Santa Casa após decisão da Justiça Federal

No início desta semana, populares denunciaram a invasão que ocorre pela rua Lobo D’Almada. Segundo relatos, flanelinhas estariam escalando o muro para entrar no prédio. Essa cena pode ser vista à plena luz do dia. Porém, à noite, o número de pessoas que invadem o local é bem maior. Além dessa situação, comerciantes e frequentadores do entorno reclamam do abandono, da sujeira e do mau cheiro nas calçadas do hospital.

“Basta ficar meia hora ao lado do prédio, na rua Lobo D’Almada, para presenciar esses guardadores de carros escalando o muro da Santa Casa. Não sei o que eles fazem lá dentro de dia, já que a água foi cortada e só tem mato. À noite, os moradores de rua entram para dormir e usar drogas. Ou derrubam de vez esse prédio, ou o reativam”, disse um comerciante que preferiu não divulgar o nome.

Moradores de rua e guardadores de carro ocupam novamente o local, desativado desde 2004 devido a problemas financeiros.

A reclamação ainda é maior quando se trata do lixo despejado no entorno do prédio. Com o fechamento do terreno, os resíduos que eram deixados dentro da Santa Casa agora são espalhados nos arredores, causando odor e desconforto em quem caminha pelo passeio público que envolve o espaço.

Limpeza

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura (SEC), informou que estão atualmente sob análise na Comissão Geral de Licitação (CGL) os processos para contratação emergencial de empresas para a realização dos serviços de vedação permanente e de limpeza e retirada de entulhos do local. As ações fazem parte do trabalho de salvaguarda do prédio histórico, coordenado pela SEC, com a participação de outros órgãos da administração estadual, em atendimento a determinação judicial federal.

A SEC informou, ainda, que em complemento aos serviços de vedação provisória e vigilância 24 horas, implementados no último dia 7, determinou a vedação de algumas aberturas externas com alvenaria e o reforço na orientação dos vigilantes.

Gerson Freitas

EM TEMPO

Leia mais:

Corpo de mulher grávida de 8 meses é encontrado no prédio abandonado da Santa Casa de Misericórdia

Santa Casa pode virar centro de reabilitação

Governo deverá estebelecer serviço de vigilância na Santa Casa