Prédio da Aleam é evacuado por suspeita de incêndio

Funcionários da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) se assustaram na tarde desta segunda-feira (12) com a possibilidade de um de incêndio no prédio do órgão, localizado na Avenida Mário Ypiranga Monteiro, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul.

Servidores relataram que funcionários da manutenção pediram que o prédio fosse evacuado por medida de segurança.

Uma funcionária, que preferiu não se identificar, falou que sentiu o cheiro forte de fumaça, mas que as pessoas desceram normalmente.

Segundo a assessoria da Aleam, o problema ocorreu em função de um raio que caiu por volta das 13h, no sistema de para-raios, o que ocasionou um curto-circuito no conjunto de aparelhos de ar condicionado, que fica na parte de cima do prédio.

A assessoria reforçou que não houve incêndio, e que o cheiro forte era de plástico queimado, causado pelo o aquecimento da fiação que derreteu o revestimento dos fios.

Peritos do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) estiveram no local para avaliar o caso.

Manoela Moura

Portal EM TEMPO