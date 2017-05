Prédio comercial é flagrado com ligação clandestina no Coroado

Um edifício comercial, localizado na Rua Paulo Lopes, bairro Coroado I, Zona Leste de Manaus foi flagrado em uma ação de fiscalização da Eletrobras Distribuição Amazonas para combater e coibir a prática de furto de energia, na última sexta-feira (26), e em levantamento prévio à abordagem, já havia indícios de irregularidades.

O prédio teve o fornecimento de energia elétrica suspenso de imediato. Foram adotados os procedimentos de abertura do Termo de Ocorrência e Inspeção e o levantamento da carga instalada. O prejuízo causado à foi no valor estimado de R$ 14.936,42.

A distribuidora de energia destaca que o combate às perdas de energia só é possível com o envolvimento de toda a sociedade. O furto de energia e a fraude de medidores são tipificados como crime conforme o código penal brasileiro, artigos 155 e 171.

A operação contou com o apoio da Delegacia Especializada no Combate Ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações (DECFS) e Perito do Instituto de Criminalística. A unidade consumidora estava ligada diretamente na rede de baixa tensão da Distribuidora sem passar pela medição.

Com informações da assessoria