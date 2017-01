Preços animam amantes da tradicional Coca-Cola

Os amantes de Coca-Cola ficaram mais felizes esta semana com o lançamento oficial e a chegada em boa parte de pontos de vendas as novas versões da bebida mais famosa e comercializada em todo o mundo. Além da tradicional, os viciados agora também podem se deliciar com as opções zero açúcar e com Stevia e 50% mais açúcares.

Os valores também estão chamando a atenção de quem costuma consumir o refrigerante. Nas redes de supermercado espalhadas pela cidade, os clientes podem encontrar a garrafa PET de 1,5 litro com preços a partir de R$ 5,84, podendo chegar a R$ 6,17. Já para as latinhas, o preço aplicado está entre R$ 2,44 e R$ 2,62.

Para a representante de vendas Sheila Nascimento, os novos sabores estão bem atrativos. “Não tem como ficar sem Coca-Cola na hora do almoço e muito menos no lanche da tarde. E os preços não estão tão diferentes da Coca-Cola mais comum, como eu achei que fosse ficar e como ficou quando lançaram a Coca-Cola Light há alguns anos”, afirma.

De acordo com a dona de casa Maria Conceição dos Reis, o preço da bebida também é um motivo a mais para saborear as versões chegadas ao mercado recentemente. “Precisamos ver como vão ficar em mercadinhos mais afastados da área central da cidade”, reforça.

‘Mais saudáveis’

O técnico em enfermagem Hélio Tavares diz que agora, finalmente, vai consumir a bebida. “Pode ser que seja apenas uma propaganda, mas não custa nada eu experimentar as versões ‘mais saudáveis’, até porque eu estou em uma fase que preciso eliminar peso e me alimentar com produtos bons para o organismo”, frisa.

Equilíbrio

A empresa pretende ajudar as pessoas a encontrarem a Coca-Cola que desejam beber. “Vamos garantir que atendemos à demanda daqueles que querem equilibrar o consumo de açúcar”, explica o presidente da Coca-Cola Brasil, Henrique Braun.

Alyne Araújo

EM TEMPO