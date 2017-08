Preço do gás de cozinha pode ficar R$ 5 mais caro no AM

Para a Fegás, preço do botijão de gás de 13 kg está abaixo do que deveria ser adotado – Fotos: Arthur Castro

Opreço do gás de cozinha de botijões de 13 quilos poderá ficar até R$ 5 mais caro no Amazonas, após a Petrobras autorizar nesta sexta-feira (4) um reajuste de 6,9% no valor do produto. Conforme a estatal, se o repasse for integral, o preço ao consumidor deveria subir, em média, 2,2%, ou quase R$ 1,29 por botijão. Entretanto, representantes dos revendedores no Estado já sinalizam que o botijão passará de R$ 63 para R$ 68.

De acordo com o presidente da Federação das Empresas Revendedoras de Gás Liquefeito do Amazonas (Fegás), Fernando Feitoza, o reajuste de 6,9% no preço do gás de cozinha é repassado apenas para as distribuidoras. Segundo ele, os repasses para as revendedoras devem gerar um custo maior que deverá ser direcionado para o consumidor final.

Segundo a Fegás, produto deveria custar R$ 75, no Estado

“O aumento acontece na Petrobras, e o valor será repassado para Fogás e Amazongás, sendo que as duas distribuidoras vão analisar os custos e repassar para as revendedoras em um valor três vezes maior. Por esse motivo, estimo os custos entre R$ 4 e R$ 5”, disse Feitoza.

‘Valor ideal’

Conforme o representante da federação, o valor de reajuste ainda é pequeno em relação aos gastos que são adquiridos para trabalhar com a venda de gás em Manaus, por exemplo. Segundo Feitoza, o acréscimo que representaria um valor ideal para a venda seria de R$ 75, para o botijão de 13 quilos, já com todos os encargos relativos ao produto. “O gás não sofre o reajuste ideal pelo fato de a maioria dos revendedores trabalhar na ilegalidade, sem pagar impostos, além dos motoristas e motoqueiros trabalharem sem carteira assinada”, explicou o presidente da Fegás.

Para o comerciante Paulo Nilvan, 39, o reajuste no preço dos botijões poderá apresentar um aumento em alguns produtos que necessitam do gás de cozinha para serem comercializados. O microempresário, que também trabalha com uma pequena lanchonete, afirma que tentará segurar o máximo possível o preço dos materiais alimentícios que são preparados com ajuda do gás de cozinha.

“A ideia é continuar a oferecer o melhor para os nossos clientes, entretanto, vamos ter que sentir na pele os efeitos dos custos para não repassar os custos para os nossos consumidores”, comentou o comerciante.

A dona de casa Artemisa Alencar, 35, conta que no momento, em que existe um alto índice de desempregados, qualquer reajuste poderá dificultar as contas no fim do mês. “Já temos as contas fixas, como água e luz, que são bastante elevadas. Um aumento em algo essencial para as famílias deve dificultar o equilíbrio das contas”, afirmou.

Valor do botijão deverá subir de R$ 63 para R$ 68, de acordo com a Fegás

Combustíveis

Para tentar derrubar uma liminar da Justiça Federal no Rio de Janeiro, que suspendeu em todo o país, pela segunda vez, o aumento de impostos sobre os combustíveis, a Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com um recurso no Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) no início da tarde de ontem.

Na última quinta-feira (3), atendendo a uma ação popular contra os efeitos do decreto assinado pelo presidente Michel Temer, no último dia 20 de julho, o juiz federal Ubiratan Cruz Rodrigues, da 1ª Vara Federal de Macaé (RJ), determinou, em caráter liminar, a suspensão do aumento do preço dos combustíveis em todo o território nacional.

