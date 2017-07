Preço do feijão cai em Manaus e reduz preço da cesta básica, aponta Dieese

O feijão sofreu queda de mais de 12% no comércio de Manaus – Foto: Márcio Melo

O Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), divulgou na manhã desta sexta-feira o custo da cesta básica nas capitais brasileiras. De acordo com a pesquisa, o custo da cesta básica em Manaus diminuiu 1,82% em junho.

Mesmo com a queda do valor da cesta, Manaus segue na 21° colocação no ranking das cestas básicas mais baratas, dentre as 27 capitais onde é realizada a Pesquisa Nacional da Cesta Básica de Alimentos, já que no mês anterior ocupava a mesma 21º colocação:

Café também sofreu redução de preço na capital -Foto: Elias Pedroza

Pesquisa Nacional:

Queda de preços em Manaus:

O feijão sofreu queda de 12,05% na capital, sendo o produto que mais apresentou queda, seguido do açúcar (-5,07 %), do óleo de soja (-4,85%), do tomate (-3,34%), café (-2,16%), do leite (-2,10%), da carne (-1,67%), da farinha (-0,60%) e do arroz (-0,55%). A manteiga (2,89%) foi o produto que apresentou maior alta no mês seguido do pão (1,79%) e da banana (0,99%).

Quando se compara o custo da cesta e o salário mínimo líquido, ou seja, após o desconto referente à Previdência Social, verifica-se que o trabalhador remunerado pelo piso nacional comprometeu, em junho de 2017, 42,70% para adquirir os mesmos produtos que, em maio de 2017, demandavam 43,49%.

Em junho de 2017, o tempo de trabalho necessário para adquirir os produtos da cesta básica em Manaus foi de 86 horas 25 minutos, ligeiramente inferior a jornada calculada para maio de 2017, de 88 horas 02 minutos. A alimentação básica de uma família manauara custa R$ 1.104,27 . Esse valor equivale a aproximadamente 1,18 vezes o salário mínimo bruto, fixado pelo governo federal em R$ 937,00. No mês anterior, o custo da cesta básica para esta mesma família era maior e foi de R$ 1.124,76, 1,20 vezes o salário mínimo bruto.

EM TEMPO, com informações do DIEESE

Leia mais:

Cesta básica sobe em Manaus e tomate aumenta 14,12%, aponta Dieese

Cesta básica em Manaus reduz nos primeiros 4 meses do ano

Feijão lidera redução de preço da cesta básica em março