Preço das passagens para Parintins gera desistência

Quem planeja curtir o Festival Folclórico de Parintins deve se preparar para o preço alto das passagens aéreas. Única operadora de voos entre Manaus e a ilha dos bois Caprichoso e Garantido até o momento, uma vez que outras companhias não confirmaram voos, a Map Linhas Aéreas oferecia, até ontem (10), valores de ida e volta que variam de R$ 1.323,33 – saída no dia 29 de junho com o retorno para 3 de julho, ou seja, um dia antes e depois do festival – até R$ 3.196,70, nesse caso com saída até o dia 29 de junho e chegada em Manaus no dia 1º de julho. Porém, o retorno no segundo dia do evento, ontem, estava indisponível no site da Map.

O preço alto afugenta os turistas que querem acompanhar o festival em Parintins, nos dias 30 de junho e 1º e 2 de julho deste ano. O autônomo Eduardo de Oliveira, 36, frequentador assíduo do festival, reclamou que as passagens áreas estão caras, e é exatamente por esse motivo que não comprou ainda. “Quando se tem concorrência, os produtos ficam mais em conta. Por isso, as pessoas adiam a compra das passagens para próximo do festival, para ver se encontram mais barato”, avaliou.

Na volta de Parintins, Eduardo planeja retornar de lancha a jato por causa do preço mais em conta. O modal oferece alimentação de qualidade e cabine climatizada. A lancha a jato gasta em média oito horas de viagem de Manaus até Parintins, e dez horas de duração na volta para a capital amazonense.

Desistência

Habituado a comparecer todos os anos ao festival, o comerciante Spencer César, 52, disse que os preços tão altos já o fizeram desistir de gastar com viagens para Parintins.

Spencer faz uma comparação entre uma viagem que fez para Florianópolis em Santa Catarina, onde gastou um valor de, aproximadamente, R$ 3,8 mil com passagens, hospedagem, alimentação e transporte, para passar dez dias.

Fazendo as contas para passar até quatro dias em Parintins, Spencer informou que iria gastar em torno de R$ 3 mil, apenas com passagens de avião, hospedagens e os ingressos. “Não vale a pena. Deixei de frequentar e não tenho mais interesse, mesmo gostando da cidade e dos bois. Está tudo caro”, lamentou o comerciante.

Até o fechamento desta edição, a companhia Gol não havia confirmado a disposição de voos entre Manaus e Parintins durante o período do festival. A Azul Linhas Aéreas informou que não vai disponibilizar voos.

Porto

O porto de Manaus (Rodway), que vende passagens para barcos e lanchas a jato, informou que os preços de passagens para Parintins são tabelados a preços de R$ 100 em barcos para ir de rede e R$ 150 de rede em setor com ar-condicionado. Para lanchas, os preços são de R$ 200.

Joandres Xavier

EM TEMPO