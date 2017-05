Preço da tarifa de ônibus pode sofrer redução após estudo entre Governo e Prefeitura

O Governo do Estado e a Prefeitura de Manaus vão criar uma comissão, na próxima segunda-feira, dia 15 para analisar o subsídio ao diesel destinado ao transporte coletivo para reduzir, no menor prazo possível, o preço da tarifa de ônibus em Manaus. A expectativa é que a redução do valor da passagem aconteça em até 15 dias. O anúncio foi feito após reunião entre o governador David Almeida e o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, na tarde desta sexta-feira, 12 de maio, no Palácio Rio Branco, no Centro.

Serão analisadas a redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e a remissão do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA).

“A partir de segunda-feira, nós iniciaremos as tratativas para que possamos, já com base nesses estudos, trabalharmos dentro daquilo que for possível, com o Governo abrindo mão do subsídio do diesel, para que o desconto no preço do combustível na planilha possa ser abatido na passagem de ônibus o mais breve possível”, afirmou o governador.

O governador recebeu do prefeito uma pauta com 12 reivindicações, entre elas o retorno de servidores para a rede básica de saúde, investimento em infraestrutura, policiamento ostensivo nos terminais de ônibus e nos bairros, ajuda humanitária aos imigrantes venezuelanos em Manaus e ações para melhorias no abastecimento de água.

“Tudo o que foi tratado e conversado nós iremos trabalhar juntos para que possamos, sem cores partidárias, sem querelas políticas, em união, buscar a solução para os problemas do Estado do Amazonas e da cidade de Manaus. Sem dúvida, é um momento muito importante”, ressaltou David Almeida.

O prefeito de Manaus, Arthur Neto, elogiou a iniciativa do governador e ressaltou que a parceria entre os governos estadual e municipal será muito importante para o avanço dos trabalhos em benefício à população. “Nós estabelecemos aqui hoje, para os meses em que o governador estará no cargo, a volta da ação conjunta. Ou seja, o povo de Manaus e do Amazonas terão duas pessoas que demonstram apreço e amor por ele”, declarou.

Obras

O governador David Almeida também anunciou que, na próxima semana, o Governo do Estado dará início a um pacote de obras que incluem a continuação da Avenida das Flores, a recuperação de um trecho da rua Magalhães Barata, no bairro Crespo, zona sul de Manaus, e a retomada dos trabalhos de duplicação da rodovia AM-070, que liga Iranduba e Manacapuru.

Ajuda humanitária – O governador David Almeida informou ainda que o Governo do Estado irá disponibilizar R$ 300 mil, via Secretaria de Estado de Assistência Social (Seas), para ajuda humanitária aos imigrantes venezuelanos que estão acampados em Manaus. O valor deverá ser repassado por meio de convênio à Prefeitura de Manaus.

Com informações da assessoria