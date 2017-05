Preço da gasolina chega a R$ 3,09 em alguns postos de Manaus

O motorista manauense está podendo economizar com combustível há mais de duas semanas. Em alguns postos, a gasolina pode ser encontrada por até R$ 3,09, o que faz com que alguns consumidores poupem até R$ 30 por dia.

O Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo, Lubrificantes, Álcool e Gás Natural do Amazonas (Sindicam) informou que os descontos não são generalizados e estão beneficiando alguns postos e outros não. Os valores devem permanecer nesse patamar por até três semanas no máximo ou, no mínimo, mais uma semana, o que é imprevisível devido ao término do estoque e de que seja

feita nova negociação.

O taxista Gilmar Mendonça, 49, disse que gastava uma média de R$ 100 por dia para rodar 200 quilômetros diariamente e agora, com o desconto por toda cidade, tem gastado uma média de apenas R$ 70.

O veículo de Gilmar não tem gás, então é necessário utilizar gasolina. “É válido esse desconto, não se sabe até quando porque sempre passa por um período de semanas com preço baixo, mas em dez dias volta com aumento exorbitante. Tomara que mantenham esse preço pelo maior tempo possível, porque beneficia o consumidor”, comentou.

O palestrante Rubens Oliveira, que veio de São Paulo, afirmou que por rodar muito com o carro por conta do trabalho de consultoria, faz, aproximadamente, 500 quilômetros por semana. Ele está conseguindo uma economia de quase R$ 100 no mesmo período, um média de desconto de R$ 14,28 por dia. “É difícil encontrarmos preços tão em conta pelo Brasil. Por onde ando, sempre tem combustível caro”, destacou.

Fluxo maior

No posto Shell Arena, localizado na Constantino Nery, o chefe de pista Lucas Lima, 22, disse que o fluxo de carros no posto, que já estava ficando fraco com o valor de R$ 3,19, aumentou em 50% ontem (25), no dia em que o estabelecimento baixou para R$ 3,09. “A população já tinha encontrado valores mais em conta, só que sempre espera que baixe mais o valor e desta vez

deu certo”, relatou.

Quanto a uma nova alta dos preços, Lucas informou que não deve passar de R$ 4 o litro.

Negociações

O vice-presidente do Sindicam, Geraldo Dantas, explicou que as distribuidoras estão dando descontos para alguns postos e outros não. Os estabelecimentos que estão conseguindo o melhor desconto estão baixando preço.

Assim, existe um faixa de volume de venda e de ganho financeiro que cada posto tem que apresentar para pagar os custos operacionais do próprio estabelecimento. Os que não conseguem atingir esse limite, não conseguem negociar.

Joandres Xavier

EM TEMPO