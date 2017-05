Preço da gasolina cai em postos de Manaus

Alguns postos de combustíveis em Manaus estão contrariando o aumento do preço da gasolina na maioria dos estabelecimentos e estão oferecendo gasolina comum até 10% mais barata. O posto Mucuripe, localizado na avenida Camapuã, disponibiliza a gasolina comum ao valor de R$ 3,49 o litro e o diesel comum a R$ 2,98.

O frentista Pierre Lima, 23, que atua no posto, disse que a distribuidora desse estoque atual, a Amazon Petro, faz parte do mesmo grupo empresarial e busca os locais mais acessíveis para baratear ainda mais o valor dos combustíveis. A empresa tem oito postos espalhados pela capital, mas nem todos estão praticando o valor mais barato. “Todo dia forma filas aqui na frente”, revelou.

O agente de portaria, Dilson Fernandes, 31, que usa motocicleta para ir ao trabalho, estava abastecendo R$ 60 por mês e agora está abastecendo R$ 30. “Só abasteço aqui e não abro mão, mesmo que seja longe”, disse o consumidor, comemorando a economia de 50% nos gastos.

Já o posto Equador da avenida Notel Nutels, no bairro Cidade Nova, oferece gasolina comum ao preço de R$ 3,55. De acordo com a frentista Joana Cristina, 19, as vendas cresceram tanto que o tanque precisou ser reabastecido cinco vezes em apenas um dia com a nova tabela de preço. “As pessoas ficam felizes por que o preço está mais baixo e retornam sempre aqui. Se forma filas até 3h da manhã todos os dias”, afirmou.

O auxiliar administrativo Lucas Mateus, 21, que abasteceu o carro ontem (30) disse que costumava gastar de R$ 150 por semana, agora gasta apenas R$ 120, em média. “Mesmo sendo em centavos essa diferença, com vários litros gera uma economia grande”, avalia.