Preço da gasolina cai e chega a custar R$ 3,29; queda no valor do litro do combustível é provisória

A oscilação no preço da gasolina em Manaus esta semana favoreceu o consumidor que está abastecendo por até R$ 3,29 o litro em alguns postos das Zonas Sul e Leste. O Sindicato do Comércio Varejista de Combustíveis do Amazonas (Sindicam) informou que as reduções são de total autonomia dos postos sem ter nenhuma relação da entidade. Mesmo assim, ainda prevalece uma grande parcela dos postos que mantiveram a média de preço em R$ 3,85.

Na opinião do presidente do Sindicam, Geraldo Dantas, a atitude dos empresários neste momento caracteriza uma tentativa de atrair mais clientes, e a redução acontece de forma totalmente independente e por conta própria de cada empresa.

“Em alguns lugares a redução tem sido até maior que a proporcionada pelas refinarias. Mas é uma ação isolada e temporária dos donos de postos que querem arrecadar novas vendas. Da noite para o dia surge e da mesma forma volta ao normal”, declarou.

Mas a redução não atingiu todos os postos e a grande maioria nas zonas Oeste e Norte mantiveram a média de preço em R$ 3,85 e alguns até mais como o posto Ipiranga da avenida Boulevard Álvaro Maia ao preço de R$ 3,95. Além dos preços já citados, o consumidor vai encontrar nos demais postos preços variados como R$ 3,35, R$ 3,42, e R$ 3,78.

A reportagem visitou o posto BR da avenida Tefé, no bairro Japiim, onde está com preço de R$ 3,29 o litro. O gerente de pista Ramon Lopes atribuiu a redução à dois fatores, tanto a redução do preço nas refinarias da Petrobras, quanto promoção para atrair clientes.

“Se baixou o preço na refinaria, baixou na nota e com a nota mais barata o preço final melhora. Aqui é um comércio como outro. Baixou o preço do fornecimento, baixou o preço final, mas isso também é uma promoção só nossa que deve acabar já daqui a uma semana” disse.

O auxiliar administrativo, Freitas da Silva, 22, que gasta por mês até R$ 400 com combustível, disse que mesmo com a redução acredita que o preço da gasolina continua alto e pode baixar ainda mais.

“Continua sendo um roubo esse valor, porque pagamos impostos. Dá para ser até 2,80. La na Zona Leste a gasolina chega a ser R$3,10, R$ 3,15 e a qualidade é ótima. Comparando zona sul e leste com outras zonas é caríssimo, quase R$ 4, a diferença é muito grande”, reclamou.

Ricardo Silva, 27, é taxista e como roda muito com o carro, chega a gastar até R$ 1.500 por mês com combustível e com essa redução quer economizar pelo menos R$ 300 no fim do mês. Ricardo disse que notou que apenas uma minoria abaixou o preço, nas Zonas Sul e Leste, e se for para as Zonas Oeste e Norte os menores preços é R$ 3,85. ”O que acontece é que existe máfia do combustível aqui, mas todo mundo fecha os olhos para isso”, ressaltou.

A bacharel em direto Elciane Brasil, 35, percebeu o preço mais baixo em cerca de 70% dos postos de combustíveis que ver no seu itinerário, mas reclamando que as bandeiras estão descontando o preço baixo, na quantidade de gasolina que está sendo menor.

“Por algum motivo, que não sei qual, a quantidade que chega ao tanque não bate com o valor pago. Para mim a alteração está no litro que veio menos. Apesar de ter baixado o preço a quantidade diminuiu”, disse. Elciane gasta até R$ 600 por mês com combustível e pretende economizar até R$ 200 no final do mês nesse atual preço.

De acordo o aplicativo da Secretaria Executiva de Proteção e Orientação ao Consumidor (Procon-AM), o levantamento feito na última quinta-feira (10), os postos com preço de R$ 3,29 eram BR da avenida Tefé do Japiim, Shell na avenida Rodrigo Otávio, e Ipiranga da avenida Autaz Mirim no Distrito Industrial.

Joandres Xavier