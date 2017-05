‘Preciso salvar minha filha’, diz Eliana sobre afastamento da TV

Grávida, a apresentadora Eliana, 43, anunciou nesta segunda (22), que não gravará mais seu programa semanal no SBT até o final da gestação. “Pela primeira vez, em tantos anos, me retiro dos palcos temporariamente por um bem maior e com o apoio amoroso e sincero de todos”, disse em publicação compartilhada na rede social Instagram.

A apresentadora, que já é mãe de Arthur, 5, fruto do seu relacionamento com o produtor musical João Marcelo Bôscoli, 46, está grávida de uma menina com o diretor de TV Adriano Ricco, 38.

Um descolamento da placenta requer repouso absoluto. “Preciso salvar minha filha de um parto muito prematuro”, disse a artista ainda no mesmo comunicado público.

A segunda gestação de Eliana foi anunciada no final de seu programa no dia 2 de abril. Ela e sua equipe mantiveram segredo até que o comunicado na TV fosse ao ar. Segundo Mônica Bergamo, colunista da Folha de S.Paulo, a artista fazia questão de que, em sinal de respeito a seu público, a revelação fosse dada em seu programa.

Em nota, o SBT disse que, por ordens médicas, Eliana não gravará mais o programa até voltar da licença, o que ocorrerá após o nascimento de sua filha. Ainda segundo a emissora, Patricia Abravanel será sua substituta durante o período.

Folhapress