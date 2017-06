Precisando da vitória, Princesa encara Atlético-AC em Manacapuru

Ao Princesa do Solimões somente os três pontos interessam para sonhar com vaga no mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro 2017. O Tubarão do Norte duela neste sábado (18), às 16h, contra o líder da chave A2, Atlético-AC, no estádio Gilbertão Mestrinho, em Manacapuru (município distante 84 quilômetros da capital). O confronto é válido pela quinta rodada da primeira fase do certame.

Na tabela de classificação da chave, o time amazonense e o Trem-AP possuem 6 pontos cada. Os manacapuruenses estão na vice-liderança, pois possuem saldo positivo de três gols, contra um gol negativo da Locomotiva, que está em terceiro lugar. Os amapaenses duelam contra o lanterna Real Desportivo-RO no mesmo horário.

No duelo de ida disputado na capital acriana, o Galo venceu por 2 a 1 de virada, em jogo com o segundo tempo disputado em clima completamente chuvoso. Vale lembrar que o Princesa do Solimões foi eliminado pelo rival da Série D de 2016.

Quem pode desequilibrar?

Nas quatro linhas as responsabilidades ficam por conta de Polaco pelo lado atleticano e de Weverton para o Princesa do Solimões. O camisa 20 do alvirrubro respeita o adversário, mas aposta no apoio da torcida manacapuruense que já está com a garganta engasgada com o Galo.

“Em casa, nossa equipe é muito forte e tem imposto respeito. Vamos enfrentar uma equipe de qualidade e um bom resultado serve como parâmetro para quem quer subir de divisão, já que eles por pouco não subiram no ano passado. Trabalhamos forte para conquistar o resultado, o apoio da torcida será fundamental”, disse o amazonense, que é o artilheiro do campeonato com cinco gols.

Invicto e líder da chave A2, com 10 pontos, 3 vitórias e 1 empate, o Galo dificilmente será ultrapassado. Estrela do time acriano e armador das principais jogadas do Galo, o meia-atacante e camisa 11, Polaco, prega humildade para o confronto fora de casa e respeito o Princesa do Solimões. Até porque o time do interior do Amazonas jogando no Gilbertão perdeu apenas do campeão amazonense Manaus FC.

“Vamos em busca da vitória, sabemos que é muito difícil duelar contra eles lá em Manacapuru. Estamos na liderança da chave, mas não tem favorito para essa partida. O Princesa é forte jogando em casa e todos sabem disso. Vamos ao Amazonas com humildade, pois temos que contornar todo o clima de ‘oba-oba’, não tem nada ganho e precisamos sair com a vitória para confirmar a nossa classificação. Todos sabem da necessidade do resultado positivo, para poder entrar em campo na última rodada com tranquilidade e já classificados”, explica Polaco, que marcou dois gols na Série D.

Os desfalques

Voltam ao time o zagueiro Pastor e o lateral Gelvane que foram liberados pelo departamento médico. Ambos ainda não estrearam com a camisa alvirrubra nesta Série D, mas provável que sejam apenas relacionados. Porém, Leozinho torou-se dúvida após sentir uma lesão na mão esquerda, no duelo perdido para o Fast por 2 a 0, pela disputa do terceiro lugar do estadual. Em compensação, o zagueiro Elton pode fazer sua estreia, caso seu nome seja regularizado no Boletim Informativo Diário (BID).

Titular do técnico Alberone e o capitão da equipe, o goleiro Rascifran aposta na união do grupo para bater o líder da chave. “É um compromisso crucial contra os líderes da chave. São jogadores novos e muito rápidos, pois são entrosados há bastante tempo”, disse.

João Paulo Oliveira

EM TEMPO