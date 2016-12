Precariedade no transporte escolar prejudica o ensino

O caminho de ida até a escola não tem contribuído para que os alunos do município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus, tenham interesse pela educação. A precariedade do transporte escolar na zona rural prejudica efetivamente o desempenho dos estudantes que reclamam dos riscos e do tormento em enfrentar, diariamente, um sistema sucateado.

Convivendo com a aflição, pais de alunos relatam o medo de vivenciarem uma tragédia anunciada e afirmam que a situação já foi discutida diversas vezes com o poder público municipal, mas nada foi feito, até o momento, para impedir que algo mais grave aconteça com os estudantes.

Há pouco mais de uma semana, crianças que viajavam a caminho da escola ficaram assustadas ao presenciarem a quebra de um equipamento de segurança do ônibus, que vinha em pleno movimento.

Além disso, uma nova adequação no sistema de transporte dos alunos, virou mais um motivo de preocupação para os pais, que já procuraram até a Secretaria de Estado de Educação do Amazonas (Seduc-AM), no intuito de obterem resposta positiva para resolver esse problema, mas o órgão disse que não poderia intervir, pois a responsabilidade era do município.

Conforme as informações dos pais dos estudantes, uma reunião foi realizada com os empresários que atuam no transporte escolar no município. Na ocasião, segundo os relatos, ficou acordado que iriam acontecer melhorias nas condições dos ônibus, mas colocaram o problema nas mãos dos funcionários terceirizados, que acabaram por não atender às reivindicações dos pais.

