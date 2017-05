Precariedade de serviços é debatida na CMM

Um dos assuntos mais debatidos na sessão plenária da Câmara Municipal de Manaus (CMM), nesta segunda-feira (29), foi a falta de abastecimento de água em vários bairros da capital amazonense. O tema chegou a fazer alguns parlamentares pensarem na hipótese de criar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) em busca de soluções ou de enviarem uma solicitação de apoio do Ministério Público (MP) para atuar na investigação dos trabalhos realizados pela concessionária

Manaus Ambiental.

O vereador Cláudio Proença (PR) iniciou as críticas, afirmando a falta de respeito da concessionária perante a sociedade. “É um absurdo se calar diante do desrespeito dessa empresa. Nós temos ruas na cidade de Manaus que estão há noventa dias sem abastecimento água”. Ele finalizou o discurso comentando sobre o tratamento de esgoto oferecido pela empresa. “O cidadão é cobrado todos os meses por um tratamento de esgoto que não existe. Esta empresa alega que Manaus tem 20% de água tratada, mas de acordo com uma pesquisa realizada por mim na internet, há apenas 9,9%. Quem está falando a verdade? Então, quer dizer que somos cobrados por algo que não existe? ”, finalizou.

Já o vereador João Luiz (PTB) comentou sobre o aumento de 380% nas taxas cobradas pela Manaus Ambiental e considerou o assunto como “uma penalidade” para o povo da cidade de Manaus.

Seguindo a mesma linha de pensamento, a vereadora Professora Jaqueline (PHS) destacou casos em que há cobrança de fatura em localidades onde não há abastecimento de água. Diante desta situação, as pessoas são obrigadas a pagar as contas, pois caso contrário, terão o nome inserido no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa. “Venho apoiar este debate com minha insatisfação. Já fizemos diversas reuniões com comunidades e algumas até já entraram com uma reclamação para resolver a falta de abastecimento e a cobrança indevida. Acredito que deveríamos comunicar a Arsam (Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos ao Estado do Amazonas), pois ela que é responsável por este tipo de situação”.

Criação de CPI

O assunto polêmico também foi exposto pelo vereador Sassá da Construção Civil (PT), que sugeriu a criação de uma CPI, que pode ter início da tramitação na casa Legislativa amanhã. “Neste momento, devemos esquecer as diferenças partidárias e lutar pelo povo para tomarmos as devidas providências pois esta empresa está roubando nossa população com valores abusivos. Precisamos criar uma CPI e punir esta empresa (Manaus Ambiental) que tem feito cobranças de algo que não existe em nossa cidade”.

Em resposta ao pedido, o presidente da casa, Wilker Barreto (PHS) declarou que não há necessidade do levantamento de um processo de criação de uma CPI pois existem prerrogativas legais para desemborcar o assunto diretamente ao Ministério Público Federal (MPF). “Temos prerrogativas legais para debater o assunto na Manaus Ambiental e lá a gente não convida, a gente convoca”.

Sobre a questão da infraestrutura na cidade, o vereador Raulzinho (DEM) ainda lembrou dos problemas ocasionados pela falta de infraestrutura e lembrou o caso em que a população plantou árvores em buracos nas ruas da cidade. “É um absurdo nós, os vereadores, estarmos tratando sobre esta questão de infraestrutura, já que existem os chefes de distrito da Seminf (Secretaria Municipal de Infraestrutura) para fiscalizar estes assuntos”, comentou.

