Pré-Sal Petróleo prorroga inscrições do concurso com 15 vagas de até R$ 25 mil

Com edital publicado pela Funrio no dia 7 de julho, a Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural – Pré-Sal Petróleo, prorrogou as inscrições do processo seletivo que vai contratar pessoal por prazo determinado (processo seletivo PPSA).

Com sede no Rio de Janeiro, o órgão busca preencher 15 vagas de nível superior com candidatos que tenham profundo conhecimento técnico em função do pioneirismo do trabalho. Além da escolaridade, será exigido experiência no cargo/área de atuação entre 3 e 15 anos para início imediato nas atividades.

Pré-Sal Petróleo abre processo seletivo com 15 vagas de até R$ 25 milA área brasileira do Pré-Sal abrange 149 mil km2 e é localizada entre os estados de Santa Catarina e Espírito Santo.

A PPSA poderá efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado, num prazo máximo de dois anos.

As vagas são para os cargos de Assistente de Planejamento Pleno, Assistente de Gerenciamento de Projetos Pleno, Assistente de Tecnologia da Informação II, Assistente de Contabilidade e Finanças I, Assistente de Licitações e Contratos II, Assistente de Licitações e Contratos III, Assistente Desenvolvimento e Produção Sênior, Assistente de Exploração Pleno, Assistente de Exploração Pleno Sênior e Assistente de Reservatórios Pleno. Os requisitos exigido em cada área podem ser conferidos no edital de abertura da seleção.

Os salários dos cargos variam entre R$ 5.000,00 e R$ 25.000,00, por carga horária semanal de 40 horas de trabalho. A empresa oferece ainda benefícios de reembolso de 50% das despesas com assistência médica e odontológica (limitado a R$ 844,00) e auxilio refeição no valor mensal de R$ 527,50.

As inscrições na seleção poderão ser feitas pelo site da FUNRIO – www.funrio.org.br, agora até as 23 horas e 59 minutos do dia 20 de agosto de 2017. A taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 e R$ 200,00.

O processo seletivo terá prova objetiva com 100 questões de diversas áreas, mais prova discursiva com 4 questões, avaliação médica admissional, checagem de pré-requisitos e comprovação de documentos.

As provas objetivas ocorrerão no dia 09 de setembro (sábado), nos locais divulgados a partir do dia 31 de agosto. Já as provas discursivas estão marcadas para 10 de setembro, domingo, às 9 horas.

O prazo de validade do processo seletivo será de dois anos, contado a partir da data da publicação de sua homologação do resultado final. As relações de trabalho serão regidas pelos princípios constitucionais da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

Leia mais:

Semed convoca aprovados em Concurso Público de 2014 e de Processo Seletivo de 2016

ABIN fará concurso com 300 vagas e salários de até R$ 16 mil