Pré-Sal: divulgado edital para seleção com 240 vagas e remuneração de até R$ 25 mil

A Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural – Pré-Sal Petróleo (PPSA), sediada no Rio de Janeiro, publicou edital de abertura de processo seletivo simplificado. A seleção oferece 240 vagas como assistente, sendo 15 imediatas e 225 para cadastro reserva (CR), e remuneração que pode chegar a R$ 15 mil.

Temporárias, as carreiras são destinadas a profissionais com ensino superior, experiência mínima entre três e 15 anos (a depender da função) e, em alguns casos, especialização e fluência em língua inglesa. Os contratos terão duração de dois anos.

As oportunidades no concurso da Pré-Sal estão distribuídas entre as seguintes áreas: planejamento pleno (2 postos e salário de R$ 18.000), gerenciamento de projetos pleno (2 – R$ 18.000), tecnologia da informação II (1 – R$ 10.000), contabilidade e finanças I (1 – R$ 5.000), licitações e contatos II (1 – R$ 10.000),

licitações e contratos III (1 – R$ 15.000), desenvolvimento e produção sênior (3 – R$ 25.000), exploração pleno (1 – R$ 18.0008), exploração sênior (1 – R$ 25.000) e reservatórios pleno (2 – R$ 18.000).



Inscrições:

As inscrições podem ser feitas no período de 11 de julho e 6 de agosto, por meio do site www.funrio.org.br. As taxas para participar variam de R$ 80 a R$ 200.

A seleção dos candidatos terá, em 26 de agosto, prova objetiva com 100 perguntas de múltipla escolha sobre língua portuguesa, língua inglesa, raciocínio lógico e conhecimentos específicos, além de avaliação discursiva com quatro questões, em 27 de agosto.

O concurso da Pré-Sal terá validade de dois anos, conforme estabelece o edital.

